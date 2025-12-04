KPS-woordvoerder Michel Elskamp: “Nieuw politie-uniform versterkt tactisch optreden en zorgt voor uniformiteit”

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft tijdens de viering van 50 jaar Srefidensi op dinsdag 25 november het nieuwe politie-uniform officieel gepresenteerd. Volgens KPS-woordvoerder Michel Elskamp is het uniform een belangrijke stap richting modernisering van het korps en het verbeteren van de operationele slagkracht op het veld.

Elskamp benadrukt dat het nieuwe uniform niet bedoeld is om het bestaande grijze uniform volledig te vervangen. “Het grijze uniform, dat sinds 1995 wordt gedragen, blijft voor het kantoorpersoneel. Het nieuwe uniform is specifiek bedoeld voor collega’s die operationeel werk verrichten, zoals de surveillancedienst, motorsurveillance, interventie-eenheden en medewerkers in het binnenland.”

Het streven naar een nieuw uniform begon al in 2019. In 2020 stelde de korpsleiding een commissie samen om voorstellen uit te werken. Na verschillende ontwerpaanpassingen, onder andere vanwege opmerkingen van zowel de korpsleiding als het ministerie van Justitie en Politie, werd het uiteindelijke model vorig jaar goedgekeurd. De huidige minister heeft vervolgens de implementatie in gang gezet.

“Het politiewerk is tactisch,” legt Elskamp uit. “Het huidige grijze uniform biedt niet altijd de bewegingsvrijheid die nodig is. Denk aan het springen over een schutting bij een melding. Het nieuwe uniform is comfortabeler en praktischer voor actief gebruik.”

Daarnaast moet het uniform zorgen voor meer uniformiteit binnen het korps. “Op politiebureaus zie je nu verschillende polo’s en kleuren. Dat gaat verdwijnen. De introductie van dit uniform brengt eenheid en duidelijkheid.”

Het ontwerp is gebaseerd op een Nederlands model en voldoet aan internationale standaarden. Volgens Elskamp zijn de kleuren bewust gekozen om de zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. “Het zijn felle kleuren. Je ziet meteen dat het om een politieman of politievrouw gaat.”

Bovendien levert het uniform kostenbesparing op. “Het huidige hoofddeksel van het grijze uniform kost tussen de SRD 5.000 en 6.000. Het nieuwe uniform is relatief goedkoper voor de overheid en draagt bij aan efficiënter werken.”

Op sociale media gingen positieve én negatieve reacties rond. Sommigen vinden dat Suriname het uniform uit het buitenland heeft gekopieerd. Elskamp vindt die kritiek begrijpelijk, maar niet bepalend.

“In 1995 was er ook discussie toen we van bruin naar grijs gingen. Kritiek hoort erbij, en we waarderen het ook. Maar het blijft korpsbeleid. Het uniform is goedgekeurd en het wordt ingevoerd. De basis is gelegd in overleg met het ministerie van Justitie en Politie.”

Omdat politie-uniformen wettelijk beschermd zijn, wordt ook de wet aangepast aan de nieuwe situatie. Daarnaast volgt nog een brede publieksvoorlichting voordat het uniform op straat verschijnt.

Elskamp benadrukt dat het nieuwe uniform slechts één onderdeel is van het bredere beleid van de korpsleiding. “We blijven werken aan een veiligere samenleving. Er zijn veel onopvallende en opvallende surveillances en het Safe City-cameranetwerk werkt goed.”

Binnen twee weken komt de korpsleiding met een persconferentie waarin verdere plannen, upgrades en beleidsontwikkelingen zullen worden toegelicht.