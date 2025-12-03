SOVA waarschuwt: alleen beëdigde advocaten op tableau mogen in Suriname optreden

De Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) benadrukt dat uitsluitend advocaten die door het Hof van Justitie zijn beëdigd én ingeschreven op het tableau bevoegd zijn om juridische diensten in Suriname te verlenen. Dit statement volgt op de recente opening van een vestiging van een buitenlands advocatenkantoor in het land.

Volgens de Advocatenwet mogen alleen zij die voldoen aan de wettelijke opleidingseisen, door het Hof zijn beëdigd en op het tableau staan, als advocaat optreden. Voor toelating vraagt het Hof advies aan de procureur-generaal en SOVA. Zonder inschrijving op het tableau zijn werkzaamheden als advocaat verboden.

Advocaten uit het buitenland mogen niet automatisch in Suriname werken. Ze kunnen pas optreden nadat zij door het Hof zijn toegelaten, beëdigd en geregistreerd. Bezoekende advocaten uit landen met een overeenkomst over vrij verkeer van personen en diensten mogen tijdelijk optreden, maar uitsluitend in samenwerking met een Surinaamse advocaat en alleen voor de geregistreerde werkzaamheden.

Consultants vallen niet onder de Advocatenwet, mogen geen exclusief aan advocaten voorbehouden werkzaamheden uitvoeren en staan niet onder toezicht van het Advocaten Tuchtcollege. Burgers lopen hierdoor risico bij fouten.

SOVA benadrukt dat rechtzoekenden erop moeten letten dat alleen op het tableau ingeschreven advocaten volledig bevoegd zijn. Alle namen zijn te vinden op de website van SOVA. De Orde blijft toezien op naleving van de wet, ook door buitenlandse kantoren die zich in Suriname vestigen.