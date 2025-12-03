Koninklijk en presidentieel paar bezoekt Stichting Buurtwerk Latour

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten samen met president Jennifer Simons en echtgenoot Glenn Geerlings op dinsdag 2 december 2025 een werkbezoek aan Stichting Buurtwerk Latour (Stibula). Veel buurtbewoners waren aanwezig om de delegatie te verwelkomen.

Het Koninklijk en presidentieel paar werd feestelijk ontvangen door scouts van de padvinderij. Tijdens het bezoek maakten zij kennis met de activiteiten van Stibula voor kinderen en jongeren. Minister Melvin Bouva (BIS), minister Lalinie Gopal (JOS) en ambassadeur Ricardo Panka waren eveneens aanwezig.

Wilgo Koster, algemeen coördinator van Stibula, leidde de delegatie langs verschillende projecten. In de bibliotheek kregen zij uitleg over huiswerkbegeleiding en leesbevordering. Vervolgens werden de cursussen in de keuken bezocht, waar jongeren zelfredzaamheid leren, en werd het kunstgrasveld bezocht, waar jongeren sportten. Het bezoek werd afgesloten met een dansoptreden, waarmee het breed scala aan activiteiten van Stibula werd getoond.

Vrijwilliger Joshua Patra benadrukte dat het bezoek de positieve kant van Latour laat zien: “Latour heeft veel te bieden: talentvolle jongeren, actieve scouts en creatieve initiatieven. Het is een bijzondere erkenning van het werk dat Stibula al bijna 60 jaar doet voor de gemeenschap.”