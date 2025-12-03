Koninklijk paar maakt kennis met productie en duurzaamheidsinitiatieven bij Fernandes Bottling Company

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op dinsdag 2 december 2025 een bezoek gebracht aan de Fernandes Bottling Company N.V. Het bezoek vond plaats in het kader van hun driedaags staatsbezoek aan Suriname, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan economische samenwerking en duurzame partnerschappen.

Tijdens de rondleiding door de moderne bottelfaciliteiten ontvingen Hunne Majesteiten uitleg over de hoogwaardige productiemethoden, kwaliteitsbewaking en veiligheidsnormen die Fernandes toepast bij de productie van frisdranken. Medewerkers lichtten toe hoe de integratie van nieuwe technologieën en efficiënte processen bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare productie voor de Surinaamse markt.

Marketingmanager Kimberly Sanrawi benadrukte de historische band met Nederland. “Fernandes werkt al 45 jaar samen met een Nederlands productiebedrijf. Dit bezoek onderstreept die langdurige relatie,” verklaarde zij. Ook wees zij op de rol van Fernandes in het bevorderen van duurzaamheid, onder meer door recycling en hergebruik van plastic. Dit sluit aan op de samenwerking met de Great Plastic Bake Off, een organisatie die plastic afval omzet in herbruikbare materialen via de innovatieve FUSE Kitchen-technologie.

Na de rondleiding voerden de Koning en Koningin gesprekken met de CEO’s van Fernandes en de Great Plastic Bake Off en met de directeur van het bedrijf. Besproken werden onder meer de stappen die Fernandes zet richting verantwoord ondernemen en de gezamenlijke inspanningen om plasticvervuiling te verminderen.

Centraal binnen deze samenwerking staat het FUSE Kitchen-project, een mobiel en modulair systeem dat lokaal verzameld plastic afval verwerkt tot bruikbare bouwmaterialen zoals planken en tegels. Door lokaal te recyclen wordt de hoeveelheid plastic die in het milieu belandt fors teruggedrongen, terwijl tegelijkertijd nieuwe, lokaal gemaakte bouwproducten beschikbaar komen. Het project draagt bij aan een duurzamere economie, creëert werkgelegenheid en verlaagt de afhankelijkheid van geïmporteerde bouwmaterialen.