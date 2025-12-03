Politie pakt brandstofsmokkel aan: 4.000 liter in beslag genomen in Nickerie

Een gemengd team van de politie in Regio-West heeft op dinsdag 2 december 2025 een actie uitgevoerd waarbij een grote hoeveelheid illegale brandstof in het district Nickerie werd onderschept.

Tijdens een surveillance gericht op grensoverschrijdende criminaliteit ontdekte de politie een vrachtwagen met brandstof die qua kleur overeenkomt met de in Guyana gebruikte variant, en die niet bestemd is voor gebruik in Suriname. Het voertuig werd aangetroffen bij een pompstation aan de Ramadhar Rajaramweg in Corantijnpolder. Toen de politie later terugkeerde voor nader onderzoek, bleek de vrachtwagen te zijn verplaatst.

De politie vermoedde dat de eigenaar, de 36-jarige L.R., de lading naar zijn tweede pompstation in Henar had overgebracht. Met ondersteuning van de politie van Paradise werd de vrachtwagen aan de Ir. Mn. Ataoellahweg onderschept. Op de laadbak vonden de agenten vier grote vaten met in totaal circa 4.000 liter illegale brandstof.

L.R. en zijn medewerker M.M. (39) werden aangehouden en overgebracht naar politiebureau Paradise. Zowel het voertuig als de brandstof is in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is L.R. in verzekering gesteld. M.M. is na verhoor heengezonden.

Het verdere onderzoek wordt uitgevoerd door de Recherche van Regio-West.