Koninklijk paar bezoekt NATIN en maakt kennis met Surinaamse innovatie en beroepsonderwijs

Tijdens de tweede dag van hun staatsbezoek aan Suriname, op dinsdag 2 december 2025, hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een uitgebreid bezoek gebracht aan het Natuurtechnisch Instituut (NATIN). Het Koninklijk paar werd vergezeld door de ministers Melvin Bouva (BIS), Dirk Currie (OWC), Patrick Brunings (OGM) en Stephen Tsang (OWRO).

Bij aankomst werden zij welkom geheten door districtscommissaris Ruchsana Ilahibaks, NATIN-directeur Iwan Ganga en vertegenwoordigers van diverse ministeries. Ook studenten en delegatieleden van het Koninklijk bezoek maakten deel uit van het ontvangstcomité. Minister Currie benadrukte in zijn welkomstwoord het grote belang dat de Surinaamse regering hecht aan beroepsgericht onderwijs, als fundament voor nationale groei en ontwikkeling. “Het is voor ons van grote waarde om u te tonen welke kansen wij onze jongeren bieden,” aldus de minister.

Tijdens de rondleiding maakte het Koninklijk paar kennis met de vernieuwde onderwijsfaciliteiten van het NATIN. Studenten procestechniek en elektrotechniek demonstreerden hoe zij werken met moderne apparatuur, mede mogelijk gemaakt door bijdragen van oliemaatschappijen en Staatsolie. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gingen met de studenten in gesprek over hun studie en hun toekomstperspectieven binnen de technische sector.

Het bezoek omvatte ook een kennismaking met de deelnemers van de Hackathon Deltares – een initiatief waarin jongeren van onder meer VWO 4, het Lyceum, PTC en AdeKUS samenwerkten aan innovatieve oplossingen rondom klimaat, water, stedelijke ontwikkeling, het binnenland, jeugdparticipatie en databewustzijn. Hun creatieve ideeën over de toekomst van Suriname werden persoonlijk aan het Koninklijk paar gepresenteerd.

Als laatste onderdeel van het programma presenteerden studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hun concepten uit de WUR 2025 Food Systems Innovation Challenge, een interdisciplinaire wedstrijd georganiseerd door Wageningen University & Research (WUR) en het Netherlands Food Partnership. De twee deelnemende Surinaamse teams lichtten toe hoe hun innovatieve benaderingen kunnen bijdragen aan duurzamere, veerkrachtige en eerlijkere voedselsystemen.