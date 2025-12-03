KPS: Criminaliteit in Paramaribo fors gedaald in 2025

Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt dat de criminaliteit in Regio Paramaribo over de periode 1 januari tot en met 25 november 2025 aanzienlijk is afgenomen. Dit blijkt uit een analyse van de Dienst Criminele Informatie Voorziening (D.C.I.V.), die de cijfers vergeleek met dezelfde periode in 2024. In alle categorieën van strafbare feiten werd een daling geregistreerd.

De vergelijking tussen 2024 en 2025 laat de volgende afnames zien:

Overvallen: 243 → 156 (–35,8%)

Berovingen: 504 → 380 (–24,6%)

Gekwalificeerde diefstal: 2.881 → 2.194 (–23,8%)

Inbraken: 2.102 → 1.839 (–12,5%)

Levensberovingen: 27 → 20 (–25,9%)

Suïcidegevallen: 87 → 47 (–45,97%)

Verkeersdoden: 71 → 58 (–18,3%)

Het KPS spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking met de gemeenschap, die een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van criminaliteit. Burgers worden opgeroepen om alert te blijven en verdachte situaties direct te melden.

Onder het motto “VIRIBUS AUDAX” (Moedig door Kracht) benadrukt het korps dat het zich blijft inzetten voor een veilige leefomgeving in Paramaribo en daarbuiten.