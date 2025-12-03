politie

RBTM arresteert verdachte na beroving en mishandeling in Brokopondo

  • December 3, 2025

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft in de vroege ochtend van donderdag 27 november 2025 de 29-jarige D.R. aangehouden. De man wordt verdacht van beroving, zware mishandeling en overtreding van de Vuurwapenwet.

Volgens het voorlopige onderzoek beroofde de gouddelver op maandag 24 november 2025 zijn ex-vriendin in Snesi Bergi (Sarakreek) van 43 gram ruw goud en haar gouden halsketting. Hij zou haar daarbij met een illegaal vuurwapen op het hoofd hebben geslagen. Het slachtoffer liep mogelijk een neusbeenfractuur op en kreeg medische behandeling, waarna zij werd verwezen naar een KNO-arts.

De verdachte werd aangehouden op het moment dat hij het weggenomen goud en de ketting kwam terugbrengen. Tijdens zijn verhoor heeft hij de feiten toegegeven. Op zijn aanwijzing zal het vuurwapen, dat zich nog in het binnenland bevindt, worden opgehaald.

In overleg met het Openbaar Ministerie is D.R. in verzekering gesteld pending het verdere onderzoek.

Het Korps Politie Suriname waarschuwt dat geweldsdelicten en illegaal vuurwapenbezit streng worden aangepakt: “Wie de wet overtreedt, kan rekenen op directe opsporing en vervolging.”

