Caribische regio blijft vechten tegen HIV en AIDS ondanks financiële druk

Op Wereld Aids Dag, 1 december, onderstreept de Caribische regio dat de strijd tegen hiv en aids

onverminderd doorgaat, ondanks toenemende wereldwijde financiële uitdagingen. Onder het

thema Overcoming disruption, transforming the AIDS response benadrukt de Pan Caribbean

Partnership against HIV and AIDS (Pancap) dat terugval geen optie is.

Directeur Wendy Telgt-Emanuelson van de Pancap coördinatieunit waarschuwt dat internationale

bezuinigingen de vooruitgang van de afgelopen decennia bedreigen. “Onze vooruitgang staat

onder druk, maar onze vastberadenheid blijft onaangetast. We blijven innoveren en werken

onvermoeibaar aan een aidsvrij Caribisch gebied,” aldus Emanuelson.

De financiële tegenslagen treffen onder meer medicatieprogramma’s, preventieactiviteiten en

voorlichtingscampagnes die cruciaal zijn voor het behalen van de 95-95-95-doelstellingen.

Ondanks deze uitdagingen wijst Emanuelson op de veerkracht van de regio. Zo hebben meerdere

Caribische landen inmiddels hiv-overdracht van moeder op kind kunnen voorkomen, een

resultaat van samenwerking tussen overheden, zorgverleners, gemeenschapsorganisaties en

mensen die leven met hiv. “Dit succes mag niet verloren gaan,” benadrukt ze.

Pancap zal de komende jaren inzetten op versterking van gemeenschapsnetwerken, efficiëntere

logistiek en een duurzamere organisatie van de hiv-respons. Emanuelson onderstreept dat

partnerschap, zowel binnen als buiten de regio, essentieel blijft: “Aan iedereen die in de

frontlinie werkt, pleitbezorgers en mensen die leven met hiv: jullie staan er niet alleen voor.”

“Onze weg wordt misschien steiler, maar ons doel blijft onverminderd: een aidsvrije toekomst

voor de volgende generaties. We geven niet op en zullen samen de uitdagingen overwinnen,”

besluit Emanuelson.