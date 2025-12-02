Caribische regio blijft vechten tegen HIV en AIDS ondanks financiële druk

Op Wereld Aids Dag, 1 december, onderstreept de Caribische regio dat de strijd tegen hiv en aids
onverminderd doorgaat, ondanks toenemende wereldwijde financiële uitdagingen. Onder het
thema Overcoming disruption, transforming the AIDS response benadrukt de Pan Caribbean
Partnership against HIV and AIDS (Pancap) dat terugval geen optie is.
Directeur Wendy Telgt-Emanuelson van de Pancap coördinatieunit waarschuwt dat internationale
bezuinigingen de vooruitgang van de afgelopen decennia bedreigen. “Onze vooruitgang staat
onder druk, maar onze vastberadenheid blijft onaangetast. We blijven innoveren en werken
onvermoeibaar aan een aidsvrij Caribisch gebied,” aldus Emanuelson.
De financiële tegenslagen treffen onder meer medicatieprogramma’s, preventieactiviteiten en
voorlichtingscampagnes die cruciaal zijn voor het behalen van de 95-95-95-doelstellingen.
Ondanks deze uitdagingen wijst Emanuelson op de veerkracht van de regio. Zo hebben meerdere
Caribische landen inmiddels hiv-overdracht van moeder op kind kunnen voorkomen, een
resultaat van samenwerking tussen overheden, zorgverleners, gemeenschapsorganisaties en
mensen die leven met hiv. “Dit succes mag niet verloren gaan,” benadrukt ze.
Pancap zal de komende jaren inzetten op versterking van gemeenschapsnetwerken, efficiëntere
logistiek en een duurzamere organisatie van de hiv-respons. Emanuelson onderstreept dat
partnerschap, zowel binnen als buiten de regio, essentieel blijft: “Aan iedereen die in de
frontlinie werkt, pleitbezorgers en mensen die leven met hiv: jullie staan er niet alleen voor.”
“Onze weg wordt misschien steiler, maar ons doel blijft onverminderd: een aidsvrije toekomst
voor de volgende generaties. We geven niet op en zullen samen de uitdagingen overwinnen,”
besluit Emanuelson.