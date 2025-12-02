Suriname en Brazilië ronden geologisch samenwerkingsprogramma succesvol af

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), via de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst
(GMD), heeft het bilaterale programma “A New Geological Map of Suriname – Preparations for
the Acquisition of Airborne Geophysical Survey and Organization of Geological Database”
succesvol afgerond. De afrondende missie vond plaats van 24 tot en met 29 november in
Brasília, Brazilië.
De delegatie stond onder leiding van Lindsey Sanné, hoofd van de GMD. Tijdens het bezoek
kregen de vier afgevaardigden diepgaande inzichten in geodatabeheer en geologische kartering.
Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals het systematisch voorbereiden van geologische
projecten, het verzamelen en analyseren van bestaande data en het uitvoeren van veldwerk
volgens internationale standaarden.
De medewerkers van de Serviço Geológico do Brasil (SGB) verzorgden zowel theoretische
sessies als praktische begeleiding. De Surinaamse delegatie werd ondersteund bij het integreren
van data in moderne GIS-systemen en het vertalen van deze informatie naar nauwkeurige kaarten
die de geologische structuren van Suriname zichtbaar maken.
Met de afronding van dit projectonderdeel zijn belangrijke stappen gezet richting de
ontwikkeling van een vernieuwde, moderne geologische kaart van Suriname. Daarbij wordt
tevens ingezet op verdere capaciteitsopbouw van Surinaamse geowetenschappers en het
aantrekken van de benodigde middelen om het vervolgtraject te realiseren.
De samenwerking tussen Suriname en Brazilië maakt deel uit van het programma van het
Braziliaans agentschap ABC (Agência Brasileira de Cooperação). Dit partnerschap werd tijdens
de Monitoring and Evaluation Meeting van oktober 2019 in Paramaribo vastgesteld. Door de
COVID-19-pandemie en organisatorische veranderingen liep het programma tussen 2019 en
2022 aanzienlijke vertraging op. In 2024 kwamen GMD, SGB en ABC opnieuw bijeen om de
resterende projectfasen te activeren.
Met de missie van november 2025 zijn die fasen volledig uitgevoerd. “Hiermee is het
programma officieel afgerond,” aldus Sanné.