Suriname en Brazilië ronden geologisch samenwerkingsprogramma succesvol af

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), via de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst

(GMD), heeft het bilaterale programma “A New Geological Map of Suriname – Preparations for

the Acquisition of Airborne Geophysical Survey and Organization of Geological Database”

succesvol afgerond. De afrondende missie vond plaats van 24 tot en met 29 november in

Brasília, Brazilië.

De delegatie stond onder leiding van Lindsey Sanné, hoofd van de GMD. Tijdens het bezoek

kregen de vier afgevaardigden diepgaande inzichten in geodata­beheer en geologische kartering.

Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals het systematisch voorbereiden van geologische

projecten, het verzamelen en analyseren van bestaande data en het uitvoeren van veldwerk

volgens internationale standaarden.

De medewerkers van de Serviço Geológico do Brasil (SGB) verzorgden zowel theoretische

sessies als praktische begeleiding. De Surinaamse delegatie werd ondersteund bij het integreren

van data in moderne GIS-systemen en het vertalen van deze informatie naar nauwkeurige kaarten

die de geologische structuren van Suriname zichtbaar maken.

Met de afronding van dit projectonderdeel zijn belangrijke stappen gezet richting de

ontwikkeling van een vernieuwde, moderne geologische kaart van Suriname. Daarbij wordt

tevens ingezet op verdere capaciteitsopbouw van Surinaamse geowetenschappers en het

aantrekken van de benodigde middelen om het vervolgtraject te realiseren.

De samenwerking tussen Suriname en Brazilië maakt deel uit van het programma van het

Braziliaans agentschap ABC (Agência Brasileira de Cooperação). Dit partnerschap werd tijdens

de Monitoring and Evaluation Meeting van oktober 2019 in Paramaribo vastgesteld. Door de

COVID-19-pandemie en organisatorische veranderingen liep het programma tussen 2019 en

2022 aanzienlijke vertraging op. In 2024 kwamen GMD, SGB en ABC opnieuw bijeen om de

resterende projectfasen te activeren.

Met de missie van november 2025 zijn die fasen volledig uitgevoerd. “Hiermee is het

programma officieel afgerond,” aldus Sanné.