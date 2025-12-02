Verkeersruzie op Indira Gandhiweg loopt uit op vechtpartij

Een verkeersruzie op de Indira Gandhiweg mondde maandag uit in een vechtpartij met

wederzijdse verwondingen.

Volgens de aangifte van R.S. zat hij samen met zijn broer, een buschauffeur, in een lijnbus toen

het incident plaatsvond. De bus stopte bij een rotonde om een voetganger veilig te laten

oversteken, wat niet in goede aarde viel bij automobilist G.A. Hij haalde de bus schreeuwend in

en bekritiseerde de chauffeur voor het ophouden van het verkeer.

Bij de kruising van de Indira Gandhiweg en de Nieuw Weergevondenweg stond G.A. langs de

weg. Hij stapte uit met een stuk hout in de hand en begaf zich richting een geparkeerde zwarte

Toyota Blade. Daar stapte zijn zoon uit, gewapend met een houwer, en liep agressief op de

buschauffeur en R.S. af. R.S. liep een kapwond aan zijn linkerschouder op. Na de aanval

vertrokken de twee mannen weer.

R.S. sloeg uit boosheid de man met het hout, waarna G.A. aangifte deed. Hij gaf aan zelf door de

buschauffeur en zijn broer te zijn mishandeld, waarbij hij een verwonding aan zijn neus opliep.

Beide partijen zijn doorverwezen voor medische behandeling. De politie heeft een onderzoek

ingesteld naar de zaak.