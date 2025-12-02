Suriname en Nederland verdiepen dialoog over slavernijverleden tijdens besloten sessiemet Koning Willem-Alexander

Tijdens het staatsbezoek van Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima aan Suriname heeft op maandag 1 december 2025 in het Perscentrum een besloten
dialoogsessie plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Suriname en het Koninkrijk der
Nederlanden. Het gesprek richtte zich op de excuses die de Koning op 1 juli 2023 aanbood voor
het slavernijverleden en op het gezamenlijk uitzetten van het vervolgtraject. President Jennifer
Simons en Koning Willem-Alexander woonden het kringgesprek, waarbij ook
vertegenwoordigers van inheemse en tribale volken en nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen
aanwezig waren, persoonlijk bij.
De bijeenkomst stond in het teken van erkenning, heling en wederzijds begrip. President Simons
sprak haar waardering uit voor de dialoog en erkende de betekenis van de excuses voor het
slavernijverleden. Zij verwees naar het voortdurende werk van de Nationale Reparatiecommissie
en het CARICOM 10-puntenplan en benadrukte dat het historische leed nog steeds voelbaar is.
“Vandaag krijgen wij de kans om samen de weg vooruit te verkennen. Het is niet eenvoudig,
maar door respectvolle dialoog kunnen wij stappen zetten richting een toekomst gebaseerd op
wederzijds respect,” aldus de president.
Koning Willem-Alexander toonde zich zichtbaar geraakt door het zuiveringsritueel dat
voorafging aan de bijeenkomst. Hij gaf aan dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de daden van
zijn voorgangers en dat hij het belangrijk vindt om te luisteren naar de gemeenschappen die het
meest door het slavernijverleden zijn getroffen. “Ik wil horen wat er leeft en leren hoe wij samen
kunnen bouwen aan een rechtvaardige toekomst tussen Suriname en Nederland. De pijn van het
verleden werkt generaties door, en ik neem mijn verantwoordelijkheid,” zei de Koning.
Ook Wilgo Ommen, voorzitter van Para Plantages en vertegenwoordiger van Fiti Makandra,
sprak tijdens de sessie. Hij prees de moed van de Koning voor het aanbieden van excuses, maar
benadrukte dat dit slechts het begin is. “Wij accepteren de excuses vanuit de overtuiging dat er
oprechte intenties zijn voor heling en herstel. Maar excuses alleen zijn niet voldoende; wij kijken
uit naar daadwerkelijke stappen in het proces daarna,” aldus Ommen.
Granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners vroeg om concrete middelen en structurele
ondersteuning om de achterstelling van inheemse en tribale gemeenschappen tegen te gaan. Hij
pleitte voor intensievere gesprekken met Nederland over financiële steun en teruggave. “Een
goed gesprek is nodig over hoe ondersteuning vorm krijgt, zodat onze gemeenschappen zich
kunnen ontwikkelen,” zei hij.
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, David van Weel, bevestigde dat het aanbieden
van excuses geen eindpunt vormt. Hij wees op het Fonds Slavernijverleden, waarin 200 miljoen
euro is opgenomen, waarvan 66 miljoen euro bestemd is voor maatschappelijke projecten in
Suriname. “Er is geen punt gezet maar een komma. Het fonds ondersteunt het proces van herstel
en heling,” aldus Van Weel.
President Simons benadrukte tot slot dat de Surinaamse overheid het fonds beschouwt als een
bewustwordingsinstrument voor onderwijs, niet als reparatie. Het vraagstuk van reparatie, zoals
vastgelegd in het CARICOM 10-puntenplan, wordt volgens haar op een later moment besproken.
“De dialoog van vandaag is een belangrijke stap. Hiermee zetten wij de deur open voor een
gezamenlijk team dat het vervolgproces zal vormgeven,” verklaarde zij.
Bij de sessie waren onder anderen Koningin Máxima, Glenn Geerlings, minister Melvin Bouva
(Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking) en minister Miquella Huur
(Regionale Ontwikkeling) aanwezig. Het gesprek werd geleid door Edgar Dikan, adviseur van
het Kabinet van de President.