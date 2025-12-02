Suriname en Nederland verdiepen dialoog over slavernijverleden tijdens besloten sessiemet Koning Willem-Alexander

Tijdens het staatsbezoek van Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin

Máxima aan Suriname heeft op maandag 1 december 2025 in het Perscentrum een besloten

dialoogsessie plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Suriname en het Koninkrijk der

Nederlanden. Het gesprek richtte zich op de excuses die de Koning op 1 juli 2023 aanbood voor

het slavernijverleden en op het gezamenlijk uitzetten van het vervolgtraject. President Jennifer

Simons en Koning Willem-Alexander woonden het kringgesprek, waarbij ook

vertegenwoordigers van inheemse en tribale volken en nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen

aanwezig waren, persoonlijk bij.

De bijeenkomst stond in het teken van erkenning, heling en wederzijds begrip. President Simons

sprak haar waardering uit voor de dialoog en erkende de betekenis van de excuses voor het

slavernijverleden. Zij verwees naar het voortdurende werk van de Nationale Reparatiecommissie

en het CARICOM 10-puntenplan en benadrukte dat het historische leed nog steeds voelbaar is.

“Vandaag krijgen wij de kans om samen de weg vooruit te verkennen. Het is niet eenvoudig,

maar door respectvolle dialoog kunnen wij stappen zetten richting een toekomst gebaseerd op

wederzijds respect,” aldus de president.

Koning Willem-Alexander toonde zich zichtbaar geraakt door het zuiveringsritueel dat

voorafging aan de bijeenkomst. Hij gaf aan dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de daden van

zijn voorgangers en dat hij het belangrijk vindt om te luisteren naar de gemeenschappen die het

meest door het slavernijverleden zijn getroffen. “Ik wil horen wat er leeft en leren hoe wij samen

kunnen bouwen aan een rechtvaardige toekomst tussen Suriname en Nederland. De pijn van het

verleden werkt generaties door, en ik neem mijn verantwoordelijkheid,” zei de Koning.

Ook Wilgo Ommen, voorzitter van Para Plantages en vertegenwoordiger van Fiti Makandra,

sprak tijdens de sessie. Hij prees de moed van de Koning voor het aanbieden van excuses, maar

benadrukte dat dit slechts het begin is. “Wij accepteren de excuses vanuit de overtuiging dat er

oprechte intenties zijn voor heling en herstel. Maar excuses alleen zijn niet voldoende; wij kijken

uit naar daadwerkelijke stappen in het proces daarna,” aldus Ommen.

Granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners vroeg om concrete middelen en structurele

ondersteuning om de achterstelling van inheemse en tribale gemeenschappen tegen te gaan. Hij

pleitte voor intensievere gesprekken met Nederland over financiële steun en teruggave. “Een

goed gesprek is nodig over hoe ondersteuning vorm krijgt, zodat onze gemeenschappen zich

kunnen ontwikkelen,” zei hij.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, David van Weel, bevestigde dat het aanbieden

van excuses geen eindpunt vormt. Hij wees op het Fonds Slavernijverleden, waarin 200 miljoen

euro is opgenomen, waarvan 66 miljoen euro bestemd is voor maatschappelijke projecten in

Suriname. “Er is geen punt gezet maar een komma. Het fonds ondersteunt het proces van herstel

en heling,” aldus Van Weel.

President Simons benadrukte tot slot dat de Surinaamse overheid het fonds beschouwt als een

bewustwordingsinstrument voor onderwijs, niet als reparatie. Het vraagstuk van reparatie, zoals

vastgelegd in het CARICOM 10-puntenplan, wordt volgens haar op een later moment besproken.

“De dialoog van vandaag is een belangrijke stap. Hiermee zetten wij de deur open voor een

gezamenlijk team dat het vervolgproces zal vormgeven,” verklaarde zij.

Bij de sessie waren onder anderen Koningin Máxima, Glenn Geerlings, minister Melvin Bouva

(Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking) en minister Miquella Huur

(Regionale Ontwikkeling) aanwezig. Het gesprek werd geleid door Edgar Dikan, adviseur van

het Kabinet van de President.