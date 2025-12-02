DNA-voorzitter Adhin: “Koninklijk bezoek benadrukt volwassen en gelijkwaardige relatie”

Voorzitter van De Nationale Assemblée, Michael Ashwin Adhin, beschouwt het staatsbezoek van
Koning Willem-Alexander aan Suriname en zijn aanwezigheid in ’s landsvergaderzaal als veel
meer dan een symbolisch gebaar. Volgens hem weerspiegelt het bezoek de bijzondere, blijvende
band tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname. “Een relatie die zich
heeft ontwikkeld van een koloniaal verleden, via autonomie, naar een volwassen en
gelijkwaardige samenwerking,” aldus Adhin.
De voorzitter benadrukte dat dit voor Suriname een moment is dat gekoesterd wordt. Dat de
Koning zich rechtstreeks tot het volk zou richten, ziet Adhin als een teken van het belang dat
Nederland hecht aan democratische waarden en aan de rol van parlementen in het beschermen
van vrijheid, recht en vrede – zowel nationaal als internationaal.
Hij onderstreepte dat democratie een levend begrip is. “Democratie is nooit statisch. Zij leeft,
vraagt om luisteren, om waakzaamheid en om dienstbaarheid. Dat geldt binnen onze landen,
maar ook in de samenwerking tussen onze landen,” zei de DNA-voorzitter.
Adhin maakte verder duidelijk dat Suriname openstaat voor een vernieuwd partnerschap, gericht
op ontwikkeling, kennisuitwisseling, institutionele versterking en bredere kansen voor burgers
aan beide kanten van de oceaan. Het koninklijk bezoek, zo stelt hij, herinnert eraan dat
diplomatie, zelfs in uitdagende tijden, een krachtig middel blijft om vertrouwen op te bouwen en
misverstanden te overbruggen. Het biedt de mogelijkheid om verschillen eerlijk te benoemen en
toch gezamenlijk te werken aan oplossingen die beide samenlevingen vooruithelpen.
Namens het parlement sprak voorzitter Adhin de wens uit dat dit bezoek zal bijdragen aan een
dieper wederzijds begrip, een versterkte samenwerking en een toekomst waarop komende
generaties in zowel Suriname als Nederland met trots kunnen terugkijken.