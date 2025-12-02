DNA-voorzitter Adhin: “Koninklijk bezoek benadrukt volwassen en gelijkwaardige relatie”

Voorzitter van De Nationale Assemblée, Michael Ashwin Adhin, beschouwt het staatsbezoek van

Koning Willem-Alexander aan Suriname en zijn aanwezigheid in ’s landsvergaderzaal als veel

meer dan een symbolisch gebaar. Volgens hem weerspiegelt het bezoek de bijzondere, blijvende

band tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname. “Een relatie die zich

heeft ontwikkeld van een koloniaal verleden, via autonomie, naar een volwassen en

gelijkwaardige samenwerking,” aldus Adhin.

De voorzitter benadrukte dat dit voor Suriname een moment is dat gekoesterd wordt. Dat de

Koning zich rechtstreeks tot het volk zou richten, ziet Adhin als een teken van het belang dat

Nederland hecht aan democratische waarden en aan de rol van parlementen in het beschermen

van vrijheid, recht en vrede – zowel nationaal als internationaal.

Hij onderstreepte dat democratie een levend begrip is. “Democratie is nooit statisch. Zij leeft,

vraagt om luisteren, om waakzaamheid en om dienstbaarheid. Dat geldt binnen onze landen,

maar ook in de samenwerking tussen onze landen,” zei de DNA-voorzitter.

Adhin maakte verder duidelijk dat Suriname openstaat voor een vernieuwd partnerschap, gericht

op ontwikkeling, kennisuitwisseling, institutionele versterking en bredere kansen voor burgers

aan beide kanten van de oceaan. Het koninklijk bezoek, zo stelt hij, herinnert eraan dat

diplomatie, zelfs in uitdagende tijden, een krachtig middel blijft om vertrouwen op te bouwen en

misverstanden te overbruggen. Het biedt de mogelijkheid om verschillen eerlijk te benoemen en

toch gezamenlijk te werken aan oplossingen die beide samenlevingen vooruithelpen.

Namens het parlement sprak voorzitter Adhin de wens uit dat dit bezoek zal bijdragen aan een

dieper wederzijds begrip, een versterkte samenwerking en een toekomst waarop komende

generaties in zowel Suriname als Nederland met trots kunnen terugkijken.