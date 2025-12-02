DNA-fracties spreken Koninklijk paar toe: Suriname en Nederland moeten relatie op basisvan gelijkwaardigheid versterken

Tijdens het driedaagse staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan

Suriname hebben de fractieleiders in De Nationale Assemblée (DNA) het Koninklijk echtpaar

toegesproken. Zij benadrukten het belang van een volwassen, respectvolle en toekomstgerichte

relatie tussen Suriname en Nederland. De komst van het Koninklijk paar, samen met

Nederlandse ministers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, werd door alle fracties

verwelkomd als een kans om de samenwerking te verdiepen.

A20-voorzitter Steven Reyme stond stil bij de gedeelde maar beladen geschiedenis van beide

landen. “Het koloniale verleden en het slavernijverleden laten diepe sporen na die tot op heden

voelbaar zijn. Wij waarderen de stappen die Nederland recent heeft gezet in erkenning en

excuses, maar het proces van heling en gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat verder. Niet uit

wrok, maar uit rechtvaardigheid en herstel van waardigheid,” aldus Reyme.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien wees op de enorme mogelijkheden voor versterkte

samenwerking. Volgens hem kunnen beide landen elkaar versterken op gebieden zoals onderwijs,

gezondheidszorg, ondernemerschap, energie en klimaat. “Door kennis en expertise intensiever te

delen, creëren we nieuwe perspectieven, vooral voor onze jongeren. Daarmee investeren we in

een betere toekomst voor beide samenlevingen,” zei Gajadien.

ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk sprak de wens uit om de historische, soms pijnlijke relatie

tussen Suriname en Nederland om te zetten in een toekomst gebouwd op wederzijds begrip.

“Majesteit, uw aanwezigheid toont dat er bereidheid is om de relatie te baseren op respect,

gelijkwaardigheid en wederzijds begrip. Door verleden en toekomst eerlijk te bekijken, bouwen

we aan duurzame samenwerking,” stelde Brunswijk.

NPS-fractievertegenwoordiger Jerrol Pawiroredjo sprak waardering uit voor de steun die

Nederland Suriname door de jaren heen heeft geboden, maar uitte ook kritiek op het huidige

visumbeleid. “Onze burgers worden geconfronteerd met eisen die als onredelijk worden ervaren.

Ondertussen kunnen burgers uit andere Zuid-Amerikaanse landen visumvrij reizen. Dat wringt,”

aldus Pawiroredjo. Hij noemde de excuses voor het slavernijverleden “een positief gebaar” en

pleitte voor het gezamenlijk schrijven van een nieuwe hoofdstuk in de relatie.

Rabin Parmessar van de NDP benadrukte dat Suriname partnerschap zoekt, geen

afhankelijkheid. Hij sloot zich aan bij de zorgen over het visumbeleid en riep op tot herziening.

“Een respectvolle relatie vraagt dat beide landen elkaar gelijkwaardig behandelen. Dit

staatsbezoek biedt de kans om hierover een open en constructief gesprek te voeren,” zei

Parmessar. Volgens hem moet er nu een basis worden gelegd voor duurzame ontwikkeling op

basis van wederzijds respect.

PL-fractieleider Bronto Somohardjo sprak over een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen beide

landen, waarin Suriname en Nederland naast elkaar staan. Hij heette het Koninklijk paar welkom

in een land dat zijn verleden erkent maar de eigen toekomst vormt.

BEP-fractieleider Ronny Asabina pleitte ervoor dat het slavernijverleden een prominentere plaats

krijgt in het onderwijs. “Ons verleden bepaalt mede onze identiteit. We willen het onderzoeken,

niet ervoor weglopen,” aldus Asabina. Hij riep Nederland op historische documenten die nog

ontoegankelijk zijn vrij te geven. “Wij willen het verleden doorgronden, zodat we niet gevangen

blijven,” benadrukte hij.