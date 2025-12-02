Diakonessenhuis ontvangt mozaïekkunstwerk ter ere van Wereld Aids Dag

Ter gelegenheid van Wereld Aids Dag heeft het Diakonessenhuis een bijzonder

mozaïekkunstwerk in ontvangst genomen, vervaardigd door mensen die zelf leven met hiv. Het

kunstwerk, gemaakt onder begeleiding van kunstenaar Ruth-Rachel Joeroeja, werd aangeboden

aan internist en hiv-specialist Marja van Eer. Het mozaïek staat symbool voor verbondenheid,

empowerment, bewustwording en het doorbreken van stigma rondom hiv.

Het kunstwerk kwam tot stand binnen het HIV Awareness Program van Lianne Cremers (Vrije

Universiteit Amsterdam), in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit, het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo, diverse onderzoekers en kunstenaar Joeroeja. In Paramaribo

organiseerde de Raining Colors Foundation een creatieve dag waarbij deelnemers allen geraakt

door hiv een motivatiesessie kregen van Erika Van Der Mark, gevolgd door een

schilderworkshop. De individuele kunstwerken van de deelnemers zijn samengebracht tot één

collectief mozaïek.

Thema Wereld Aids Dag 2025: ‘Tegenslagen overwinnen, HIV-aanpak transformeren’

Tijdens het overhandigingsmoment ging Van Eer in op de wereldwijde en lokale uitdagingen in

de strijd tegen hiv. Zij benadrukte dat de WHO tegen 2030 wil dat hiv/aids geen bedreiging voor

de volksgezondheid meer vormt. “Er liggen nog veel obstakels op de weg naar een wereld

zonder hiv-gerelateerde problemen. De afname van internationale ondersteuning maakt het

moeilijker om nieuwe besmettingen tijdig te detecteren, terwijl stigma en discriminatie

hardnekkige barrières blijven,” aldus Van Eer.

Hiv-situatie in Suriname Recente schattingen laten zien dat in Suriname ongeveer 7.900 mensen

met hiv leven, van wie slechts de helft op de hoogte is van hun status.

Belangrijke cijfers:

Jaarlijks worden rond de 460 nieuwe besmettingen vastgesteld.

1,6% van de bevolking leeft met hiv.

Onder geteste vrouwen: 0,9%.

Onder geteste mannen: 2,4% — vaak met late aanmelding en verhoogd risico op

complicaties.

Onder zwangere vrouwen: 1,1%.

Verschillende groepen blijven extra kwetsbaar door taboe, sociale uitsluiting en discriminatie:

Mannen die seks hebben met mannen: 31%

Transgenders: 26%

Vrouwelijke sekswerkers: 2,1%

Mannelijke sekswerkers: 52%

Daarnaast is er een groeiende zorg over soa’s, inclusief hiv, bij tieners, adolescenten en jonge

zwangeren, met risico’s voor zowel moeder als kind.

Toegang tot testen en zorg blijft essentieel Van Eer benadrukte dat iedereen met een verhoogd

risico toegang moet krijgen tot voorlichting, counseling, testen en behandeling. Dankzij moderne

hiv-remmers kunnen mensen met hiv tegenwoordig een gezond en volwaardig leven leiden.

“Niemand mag worden uitgesloten. ‘Leave no one behind’ is een gezamenlijke

verantwoordelijkheid,” verklaarde zij.

Het Diakonessenhuis, dat sinds 1995 ondersteuning biedt aan mensen die leven met hiv en hun

families, voelt zich vereerd om het mozaïek een prominente plaats te geven binnen de instelling.

Het kunstwerk zal blijvend herinneren aan de kracht, creativiteit en veerkracht van de

gemeenschap.