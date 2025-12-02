Diakonessenhuis ontvangt mozaïekkunstwerk ter ere van Wereld Aids Dag

Ter gelegenheid van Wereld Aids Dag heeft het Diakonessenhuis een bijzonder
mozaïekkunstwerk in ontvangst genomen, vervaardigd door mensen die zelf leven met hiv. Het
kunstwerk, gemaakt onder begeleiding van kunstenaar Ruth-Rachel Joeroeja, werd aangeboden
aan internist en hiv-specialist Marja van Eer. Het mozaïek staat symbool voor verbondenheid,
empowerment, bewustwording en het doorbreken van stigma rondom hiv.
Het kunstwerk kwam tot stand binnen het HIV Awareness Program van Lianne Cremers (Vrije
Universiteit Amsterdam), in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit, het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo, diverse onderzoekers en kunstenaar Joeroeja. In Paramaribo
organiseerde de Raining Colors Foundation een creatieve dag waarbij deelnemers allen geraakt
door hiv een motivatiesessie kregen van Erika Van Der Mark, gevolgd door een
schilderworkshop. De individuele kunstwerken van de deelnemers zijn samengebracht tot één
collectief mozaïek.
Thema Wereld Aids Dag 2025: ‘Tegenslagen overwinnen, HIV-aanpak transformeren’
Tijdens het overhandigingsmoment ging Van Eer in op de wereldwijde en lokale uitdagingen in
de strijd tegen hiv. Zij benadrukte dat de WHO tegen 2030 wil dat hiv/aids geen bedreiging voor
de volksgezondheid meer vormt. “Er liggen nog veel obstakels op de weg naar een wereld
zonder hiv-gerelateerde problemen. De afname van internationale ondersteuning maakt het
moeilijker om nieuwe besmettingen tijdig te detecteren, terwijl stigma en discriminatie
hardnekkige barrières blijven,” aldus Van Eer.
Hiv-situatie in Suriname Recente schattingen laten zien dat in Suriname ongeveer 7.900 mensen
met hiv leven, van wie slechts de helft op de hoogte is van hun status.
Belangrijke cijfers:
- Jaarlijks worden rond de 460 nieuwe besmettingen vastgesteld.
- 1,6% van de bevolking leeft met hiv.
- Onder geteste vrouwen: 0,9%.
- Onder geteste mannen: 2,4% — vaak met late aanmelding en verhoogd risico op
complicaties.
- Onder zwangere vrouwen: 1,1%.
Verschillende groepen blijven extra kwetsbaar door taboe, sociale uitsluiting en discriminatie:
- Mannen die seks hebben met mannen: 31%
- Transgenders: 26%
- Vrouwelijke sekswerkers: 2,1%
- Mannelijke sekswerkers: 52%
Daarnaast is er een groeiende zorg over soa’s, inclusief hiv, bij tieners, adolescenten en jonge
zwangeren, met risico’s voor zowel moeder als kind.
Toegang tot testen en zorg blijft essentieel Van Eer benadrukte dat iedereen met een verhoogd
risico toegang moet krijgen tot voorlichting, counseling, testen en behandeling. Dankzij moderne
hiv-remmers kunnen mensen met hiv tegenwoordig een gezond en volwaardig leven leiden.
“Niemand mag worden uitgesloten. ‘Leave no one behind’ is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid,” verklaarde zij.
Het Diakonessenhuis, dat sinds 1995 ondersteuning biedt aan mensen die leven met hiv en hun
families, voelt zich vereerd om het mozaïek een prominente plaats te geven binnen de instelling.
Het kunstwerk zal blijvend herinneren aan de kracht, creativiteit en veerkracht van de
gemeenschap.