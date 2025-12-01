Zijin Rosebel opent tweede zonnepark van 25 MW: Nieuwe stap richting groene mijnbouw

Zijin Rosebel Goldmine heeft zaterdag haar tweede zonnepark officieel in gebruik genomen. Met een capaciteit van 25 megawatt versterkt het bedrijf zijn inzet om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Het project markeert een nieuwe stap in de verdere vergroening van de mijnactiviteiten. In augustus introduceerde het bedrijf al zeven volledig elektrische mijntrucks van 90 ton een primeur in de regio.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken noemt de investering een krachtig en inspirerend signaal. “Het is positief dat een multinational vrijwillig investeert in duurzame ontwikkeling,” zegt hij tegenover Starnieuws. “Ze zijn hiertoe niet verplicht, maar kiezen er toch voor. De elektrische trucks waren al een mooi voorbeeld, en dit zonnepark maakt het bedrijf nog energie-onafhankelijker op een groene manier. Het is een voorbeeld voor de EBS en andere grote bedrijven. Duurzame ontwikkeling gaat verder dan winst alleen het gaat om Suriname. Met onze 92 procent bosbedekking streven we naar een groen beleid, en dit soort initiatieven brengt dat dichterbij.”

De bouw van het zonnepark nam acht maanden in beslag, vertellen Karel Abinie van Rosebel en Jerry Huangfu van Zijin Longking Clean Energy. Het terrein beslaat 20 hectare en bevat 40.572 zonnepanelen, inclusief converters en opslagbatterijen. De installatie levert 25 MW, goed voor ongeveer 17 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van de mijn. Momenteel wordt 5 MW opgeslagen in batterijen; deze capaciteit zal in de toekomst verder worden uitgebreid om de energiezekerheid te versterken.

Het project vergde een investering van ruim 30 miljoen Amerikaanse dollar, die naar verwachting binnen tien jaar zal worden terugverdiend.

De officiële opening werd verricht door Huangfu, minister Tsang namens president Jenny Simons die verhinderd was Xian Jian Guo, CEO van Zijin Gold International, en Liu Zhenhua van de Chinese ambassade. Tijdens de ceremonie werd benadrukt dat de samenwerking tussen Suriname en China blijft groeien, met een sterke focus op duurzame en groene ontwikkeling.