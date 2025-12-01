Cycloon veroorzaakt dodelijke overstromingen in Sri Lanka en hevige regen in Zuidoost-Azië

Hele wijken in de Sri Lankese hoofdstad Colombo zijn vandaag onder water komen te staan nadat een krachtige cycloon zware regenval, overstromingen en landverschuivingen veroorzaakte. Autoriteiten melden bijna 200 doden en tientallen vermisten, terwijl vooral het centrale berggebied van het land zwaar is getroffen.

Reddingswerkers proberen wegen vrij te maken die zijn geblokkeerd door omgevallen bomen, rotsen en modderstromen. Cycloon Ditwat heeft volgens de rampendienst inmiddels geleid tot de ontheemding van bijna 44.000 mensen, die in tijdelijke opvanglocaties verblijven. Het dodental zal naar verwachting verder stijgen.

Socialmediabeelden tonen gebieden die volledig zijn afgesneden van hulpdiensten nadat modderstromen afgelopen nacht dorpen en heuvelgebieden overspoelden. Sri Lanka kampt al sinds vorige week met extreem weer, dat donderdag verergerde door stortregens die huizen, landbouwgebieden en infrastructuur verwoestten. De regering heeft scholen en kantoren gesloten, examens uitgesteld en passagierstreinen stilgelegd. Veel stuwmeren en rivieren zijn buiten hun oevers getreden.

Het water uit de zwaar getroffen binnenlanden stroomde vanaf vrijdag richting Colombo, waar zelf minder regen viel maar de laaggelegen gebieden alsnog onder water kwamen te staan. Volgens meteorologen beweegt cycloon Ditwah, ontstaan ten oosten van Sri Lanka, richting de zuidkust van India en wordt zaterdag opnieuw zware regen verwacht in de noordelijke regio’s van Sri Lanka.

India heeft 80 reddingswerkers naar Colombo gestuurd om ondersteuning te bieden bij zoek- en reddingsoperaties.

In Indonesië, Thailand en Maleisië zijn ondertussen meer dan 350 mensen omgekomen door catastrofale overstromingen en aardverschuivingen. Reddingsteams proberen geïsoleerde dorpen te bereiken, terwijl elders opruimingswerkzaamheden plaatsvinden na dagen van onophoudelijke moessonregen.

Honderden mensen zijn gestrand op daken, duizenden zijn geëvacueerd en grote gebieden staan nog onder water. De huidige moessonperiode – die normaal loopt van juni tot september wordt verergerd door een tropische storm en door klimaatverandering, die leidt tot intensere regenval, sterkere windstoten en langere stormcycli.