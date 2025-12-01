Militair vervolgd voor cocaïne in postpakket: OM vindt verklaring ‘niet geloofwaardig’

Een militair politieman die wordt verdacht van het verzenden van een postpakket met 96 gram cocaïne, had volgens het Openbaar Ministerie (OM) “beter moeten weten”. Dat stelde auditeur-militair Romeo Rampersad tijdens de strafzitting. Hij benadrukte dat het algemeen bekend is dat drugs regelmatig via postpakketten worden verstuurd, en dat de verdachte zich bewust had moeten zijn van de risico’s.

De verklaring van de militair dat hij het “onbeleefd” vond om de inhoud van het pakket te controleren, werd door Rampersad van tafel geveegd. Het OM eist een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, een geldboete van SRD 1.000 en een proeftijd van twee jaar.

De verdachte verklaarde eerder dat hij zijn neef vergezelde om een pakket te verzenden dat volgens hem levensmiddelen bevatte. Hij zegt niet te hebben gezien wat er daadwerkelijk in de doos werd gestopt. Toen de neef bij het postbedrijf aangaf zijn ID-kaart te zijn vergeten, vroeg hij de militair om het pakket in zijn plaats te versturen. De verdachte ging akkoord waarna later bleek dat er cocaïne in zat.

De advocaat van de militair zal op 5 december zijn pleidooi houden.