Bondscoach Stanley Menzo onverwacht weg: Suriname in onzekerheid richting WK-play-offs

Suriname staat voor een ingrijpende uitdaging nu bondscoach Stanley Menzo per direct zijn functie heeft neergelegd. De Surinaamse Voetbalbond (SVB) bevestigt dat de coach na evaluatie van de afgelopen interlandperiode en overleg met general manager Brian Tevreden heeft besloten op te stappen. De bond spreekt van een “persoonlijke beslissing”.

Het vertrek komt op een moment waarop elke beslissing telt. In maart speelt Natio de historische WK-play-offs die kunnen leiden tot Surinames allereerste deelname aan een Wereldkampioenschap. Het wegvallen van de bondscoach creëert dan ook directe onzekerheid binnen de nationale selectie.

In een verklaring laat Menzo weten dat het besluit niet lichtvaardig is genomen:

“Na zorgvuldige reflectie en overleg met Brian Tevreden heb ik besloten mijn functie neer te leggen. In maart wacht Natio een cruciale interlandperiode. Ik ben trots op onze gezamenlijke stappen vooruit, maar dit is voor mij het juiste moment om afstand te nemen.”

Hij benadrukt dat zijn verbondenheid met het nationale team blijft bestaan:

“Mi e tan kraka Natio baka. Bribi na Krakti.”

Sterke staat van dienst

Tijdens zijn periode als bondscoach heeft Menzo opvallende resultaten geboekt:

Kwartfinaleplaats in de Concacaf Nations League 2024

Deelname aan de eindronde van de Concacaf Gold Cup

Een sterk verlopen WK-kwalificatietraject

Het veiligstellen van een plek in de WK-play-offs van 2025

De SVB spreekt waardering uit voor zijn bijdrage: “Menzo heeft het niveau van de nationale selectie naar nieuwe hoogtes gebracht. Zijn vertrek komt ongelegen, maar we respecteren zijn beslissing.”

Met de play-offs slechts drie maanden verwijderd moet de SVB snel duidelijkheid verschaffen over de technische leiding. De bond laat weten dat er “met spoed” gewerkt wordt aan een zorgvuldig overgangsproces, waarna de samenleving zal worden geïnformeerd over de vervolgstappen.

Tijd is nu een cruciale factor: de zoektocht naar een nieuwe bondscoach wordt een race tegen de klok.