Suriname ontvangt steun van Brazilië tegen cassaveziekte

Suriname krijgt hulp van buurland Brazilië bij het voorkomen en bestrijden van de Cassave Witches Broom Disease. Het zuiderbuurland werkte al samen met Frans-Guyana, maar betrekt nu ook Suriname in dit trilaterale initiatief. De samenwerking richt zich op grensoverschrijdende monitoring, kennisoverdracht en opleiding van landbouwdeskundigen. Tot op heden is de ziekte in Suriname nog niet vastgesteld.

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) noemt de samenwerking een belangrijke stap voor de Surinaamse landbouw. Eerder deze maand woonde hij op uitnodiging van Brazilië bilaterale bijeenkomsten bij met de landbouwministers van Chili, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Trinidad & Tobago. Hier kwamen onder andere markttoegang, handel, technische samenwerking en uitwisseling van landbouwtechnologie aan bod.

“Noord en zuid van het continent kunnen veel van elkaar leren,” zei Noersalim aan Starnieuws. “Brazilië beschikt over geavanceerd onderzoek op het gebied van landbouw en veeteelt. Door samen te werken willen we onze productie verhogen en minder afhankelijk worden van import.”

Tijdens de gesprekken kwamen ook andere samenwerkingsmogelijkheden aan bod, zoals de uitbreiding van Braziliaanse vleesexport naar Suriname en gezamenlijke maatregelen tegen de carambola fruitvlieg. Volgens de Braziliaanse minister Carlos Fávaro richt de samenwerking zich daarnaast op suikerriet, rijst, kokos en het delen van genetisch materiaal, waarmee zowel technische als commerciële banden worden versterkt.

De gesprekken vielen samen met de Conferentie van ministers van Landbouw van de Amerika’s 2025, georganiseerd door de Inter-Amerikaanse Raad voor Landbouw (IICA). Tijdens deze conferentie werd Muhammad Ibrahim uit Guyana gekozen tot nieuwe Directeur-Generaal van IICA voor 2026-2030, met steun van 24 van de 32 lidstaten, waaronder Suriname.