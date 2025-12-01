NPS: Regering neemt juiste beslissing door kerstbudget terug te draaien

Fractieleider van de NPS, Jerrel Pawiroredjo, noemt het “verstandig en noodzakelijk” dat de regering het eerdere besluit heeft teruggedraaid om SRD 2,4 miljoen per ministerie uit te trekken voor kerst- en nieuwjaarsvieringen. Volgens hem past zo’n hoog uitgavenpatroon niet bij de huidige economische situatie. Het besluit werd donderdag in de Raad van Ministers genomen, maar na kritiek snel ingetrokken.

Pawiroredjo prijst de regering wel voor de SRD 1.000 steun die wordt verstrekt aan ambtenaren, AOV’ers, mensen met een beperking en sociaal kwetsbare huishoudens. “Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Een groot feestbudget terwijl de samenleving worstelt, was onbegrijpelijk,” aldus hij.

Het oorspronkelijk gereserveerde budget van ongeveer SRD 41 miljoen vond Pawiroredjo te hoog. “De recente Srefidensi-viering was een goed voorbeeld van een evenement dat de gemeenschap kan waarderen. Een herhaling op dezelfde schaal zou een verkeerd signaal zijn.”

Hij benadrukt dat een bescheiden eindejaarsviering voldoende is en dat de aangepaste begroting beter in lijn is met de financiële mogelijkheden van de staat.