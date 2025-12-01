politie

Korps Politie Suriname kondigt wegafsluitingen aan voor staatsbezoek

  • December 1, 2025

In het kader van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima voert het Korps Politie Suriname vanaf zondag wegafsluitingen en veiligheidszones in rond Royal Torarica, het Onafhankelijkheidsplein en andere centrale locaties in Paramaribo. Weggebruikers worden verzocht de aanwijzingen van de politie strikt op te volgen en alternatieve routes te kiezen.

Zone 1 – Royal Torarica

Van zondag 30 november 20.00 uur tot woensdag 3 december 22.00 uur gelden afsluitingen in de omgeving van Royal Torarica, waaronder:

  • Sommelsdijckstraat / Kleine Combéweg (Rietbergplein)
  • Leemsteeg / Kleine Dwarsstraat
  • Grote Combéweg / Van Roseveltkade
  • Grote Combéweg / Henck Arronstraat
  • Roseveltkade / Kleine Waterstraat
  • Tamarindelaan / Lim A Postraat
  • Waterkant / Mr. J.C. de Mirandastraat

Zone 2 – Onafhankelijkheidsplein

Op maandag 1 december van 08.00 uur tot na afloop van de activiteiten worden afsluitingen rond het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblée en het Hof van Justitie ingesteld:

  • Grote Combéweg / Roseveltkade
  • Henck Arronstraat / M. Wulfingstraat
  • Lim A Postraat / Watermolenstraat
  • Waterkant / Kromme Elleboogstraat
  • Lim A Postraat / Kromme Elleboogstraat

De afsluitingen worden bemand door de Motor Brigade, bikers en de Algemene Surveillance Dienst. Alleen hulpdiensten mogen de zones betreden. Het korps benadrukt dat deze maatregelen nodig zijn voor een veilig en ordelijk verloop van het staatsbezoek en vraagt weggebruikers om hun medewerking.

