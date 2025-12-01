 Koningspaar Arriveert in Suriname voor Historisch Staatsbezoek

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn zondagavond 30 november 2025 gearriveerd in Suriname voor een driedaags staatsbezoek. Het Koninklijk paar landde, samen met een brede delegatie, op de Johan Adolf Pengel International Airport te Zanderij in het district Para.

Bij de landing werden de Koning en Koningin warm verwelkomd door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos en de districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis. De ontvangst, inclusief een militair eerbetoon, markeerde het officiële begin van een bezoek dat door velen wordt beschouwd als een historisch keerpunt in de relatie tussen Suriname en Nederland.

Het is voor het eerst in 47 jaar dat een Nederlands staatshoofd Suriname bezoekt; het vorige staatsbezoek was dat van Koningin Juliana in 1978. Het huidige bezoek staat volledig in het teken van het verdiepen van samenwerking en het benadrukken van een gelijkwaardig partnerschap tussen beide landen. De Nederlandse delegatie omvat onder anderen ministers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Met aandacht voor het gedeelde verleden richt het programma zich vooral op toekomstgerichte samenwerking. Op maandag 1 december begint het officiële programma met een welkomstceremonie en overleg met president Jennifer Simons in het presidentieel paleis. Later die dag volgen een kranslegging bij het beeld van Mama Sranan, een toespraak in De Nationale Assemblée (DNA) en een ontmoeting met traditionele gezagsdragers.