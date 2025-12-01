Dank aan de Natie: Samen Vierden Wij 50 Jaar Srefidensi

Namens de regering en mijzelf richt ik mijn oprechte dank aan de gehele Surinaamse natie – aan iedere burger, aan het bedrijfsleven en aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de viering van 50 jaar Srefidensi.

Dit gouden jubileum is uitgegroeid tot een onvergetelijke nationale viering dankzij uw enthousiasme, massale opkomst en warme betrokkenheid. De inzet van vrijwilligers en organisatoren, vaak achter de schermen, evenals de trots waarmee onze rijke en diverse cultuur is gepresenteerd, hebben de essentie van de Surinaamse identiteit prachtig tot leven gebracht.

In het bijzonder gaat mijn waardering uit naar de Surinaamse bedrijven en ondernemers. Uw visie, inzet en waardevolle financiële, logistieke en technische ondersteuning hebben opnieuw bewezen hoe krachtig het partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven kan zijn. Dankzij uw maatschappelijke betrokkenheid konden de jubileumactiviteiten op nationale schaal en voor iedereen toegankelijk worden georganiseerd.

Deze viering heeft ons opnieuw bewust gemaakt van waar onze nationale kracht werkelijk ligt: in onze eenheid, onze verbondenheid en onze bereidheid om samen te werken, zelfs in uitdagende tijden. Laten we deze geest van Srefidensi blijven vasthouden terwijl wij verder bouwen aan een duurzaam, sterk en welvarend Suriname voor de komende decennia.

Moge God u en ons geliefde Suriname overvloedig zegenen.