SAB lanceert jubileumrum ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid

Ter viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname heeft de Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB) een speciale jubileumrum gepresenteerd: de Borgoe 1975-2025 Srefidensi Edition. Op vrijdag 28 november 2025 ontving president Jennifer Simons als eerste een fles van deze ‘limited edition’ uit handen van SAB-directeur Steven Ma Ajong op het Kabinet van de President. Vicepresident Gregory Rusland was eveneens aanwezig bij de korte ceremonie.

Directeur Ma Ajong legde uit dat de jubileumrum symbool staat voor de betekenisvolle ontwikkeling van Suriname en de trots van de natie. De rum is verpakt in een uniek ontworpen fles en wordt gezien als opvolger van de bekende Borgoe Rum, die eerder ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plantage Mariënburg werd uitgebracht en nu wereldwijd bekend is als Borgoe Gold.

De presentatie van de jubileumrum gaat gepaard met ambitieuze plannen van SAB: over zes maanden, in juni 2026, moet een moderne productiefaciliteit operationeel zijn. De fabriek, een van de meest geavanceerde op het westelijk halfrond, stelt SAB in staat rum van verschillende kwaliteitsniveaus te produceren en de export aanzienlijk te vergroten. De bouw wordt voornamelijk door Surinaamse arbeiders uitgevoerd, waarmee de werkgelegenheid lokaal wordt versterkt.

Daarnaast is de fabriek een eerste stap om de industriële productie van suiker en rum terug naar Suriname te brengen. Hoewel SAB voorlopig melasse zal importeren via een samenwerking met een Guyanees bedrijf, ligt de ambitie op termijn bij het herstarten van kleinschalige suikerproductie in eigen land. President Simons prees SAB voor de creatieve presentatie van het product en de visie om de suikerproductie weer lokaal te ontwikkelen. Directeur Ma Ajong bevestigde de samenwerking met Guyanese ondernemers om dit doel te realiseren en de onafhankelijkheid van grondstoffen te vergroten.