Centrale Bank lanceert gedenkpenning ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid

Ter gelegenheid van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een speciale gedenkpenning laten slaan. Op vrijdag 28 november 2025 ontving president Jennifer Simons als eerste burger van het land het bijzondere exemplaar uit handen van CBvS-governor Maurice Roemer. Tijdens de korte ceremonie op het Kabinet van de President kregen ook vicepresident Gregory Rusland en parlementsvoorzitter Ashwin Adhin een penning.

De gedenkpenning symboliseert soevereiniteit, onafhankelijkheid en vertrouwen in de toekomst. Het ontwerp weerspiegelt de vijftigjarige geschiedenis van Suriname en eerbiedigt de generaties die hebben bijgedragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het land.

De munt heeft een goudgehalte van 22 karaat, weegt 7,98 gram en is geprijsd op basis van de goudprijs volgens de London Bullion Market Association (LBMA). Op de voorzijde prijkt het wapen van de Republiek Suriname, terwijl de keerzijde een jonge, trotse figuur toont die de Surinaamse vlag vasthoudt, met het silhouet van het land op de achtergrond. De afbeelding symboliseert de jeugd en de jonge onafhankelijkheid van Suriname.

De CBvS benadrukt dat de penning zowel numismatische als culturele waarde heeft en hoopt dat het een blijvend symbool van nationale trots en eenheid zal zijn. Vanaf maandag 1 december 2025 kan het publiek de gedenkpenning aanschaffen bij de Centrale Bank van Suriname.