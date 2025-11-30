Minister Abiamofo ontvangt juridische en regelgevende kaders voor Energie Sector Plan

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft op 27 november 2025 uit handen van EAS-directeur Anand Kalpoe het formele kaderdocument Legal and Regulatory Services-documents ontvangen. De ceremonie vond plaats in het bijzijn van vertegenwoordigers van NH, de Energiebedrijven Suriname (EBS), de Energie Autoriteit Suriname (EAS) en de Raad van Toezicht van de EAS.

De documenten bevatten richtlijnen die de juridische en regelgevende basis vormen voor de uitvoering van het Energie Sector Plan (ESP). Terwijl het ESP de langetermijnvisie van de sector schetst, geven de nieuwe kaders concrete regels, procedures en normen om deze visie om te zetten in beleid en praktijk. Minister Abiamofo benadrukte dat de documenten essentieel zijn voor transparantie, goed bestuur en vertrouwen: “Een plan is nooit een eindpunt, maar altijd een begin.”

EAS-directeur Anand Kalpoe benadrukte dat de afronding van deze documenten een lang traject afsluit: “Met deze regels leggen we een professionele en toekomstbestendige basis voor de sector. Het ESP krijgt hiermee zijn juridische ruggengraat.” Financiering via onder andere de Inter-American Development Bank blijft een aandachtspunt, maar met dit fundament kan de sector sterker richting uitvoering in 2028 bewegen.

Consultant Viren Ajodhia gaf aan dat bij de herziening van de kaders expliciet aandacht is besteed aan het binnenland, dat eerder onvoldoende was meegenomen in wet- en regelgeving en het ESP. De regulering van het binnenland is geïntegreerd in de nationale wetgeving, omdat deze gebieden een integraal onderdeel van Suriname vormen.

Tijdens de bijeenkomst werden ook operationele uitdagingen besproken. EBS-directeur Leo Brunswijk wees op de snelle opkomst van elektrisch vervoer en de noodzaak voor beleid over laadpunten en netversterking. Hij pleitte voor een landelijk plan voor laadpunten, uitbreiding van opwekcapaciteit en duidelijke regelgeving, met compensatie voor kwetsbare groepen bij eventuele tariefaanpassingen.

Daarnaast vormen de Regulatory Accounting Requirements (RAR 2025) een belangrijk onderdeel van het kader. Deze regels leggen vast hoe elektriciteitsbedrijven kosten, activa en opbrengsten moeten vastleggen volgens internationale verslagleggingsnormen. Brigitte Burnett, hoofd Economische Regulering en Toezicht bij EAS, benadrukte dat de RAR 2025 cruciaal zijn voor transparante tariefregulering en professioneel toezicht.

Minister Abiamofo concludeerde dat het ESP, de Legal and Regulatory Services-documenten en de RAR 2025 samen een stevig fundament vormen voor transparantie, goed bestuur, investeringszekerheid en duurzame groei. Hij riep op tot gezamenlijke inzet van overheid, EBS, SPCS, EAS en de private sector om deze sector verder te versterken.