Welzijn en Arbeid opent dependance in Para

Het directoraat Welzijn en Arbeid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft op vrijdag 28 november 2025 officieel een dependance geopend in het district Para. De vestiging is gevestigd in het Educatief Centrum Witsanti aan de Armaketoweg te Wit Santi.

Tijdens de openingsceremonie werden 90 certificaten uitgereikt aan 56 deelnemers die in het laatste kwartaal van 2024 met succes vaktrainingen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) hebben afgerond. De geslaagden ontvingen tevens een starterkit vanuit het project Wroko Foe Mek Moni, waarmee zij hun vaardigheden direct in de praktijk kunnen brengen.

Onderminister dr. Raj Jadnanansing benadrukte dat de dependance jongeren en andere inwoners van Para gemakkelijker toegang zal geven tot vakgerichte trainingen en ondersteuning bij werkgelegenheid. Coördinator Brian Swedo zal in de omliggende 13 dorpen inventariseren welke kennis en vaardigheden nodig zijn om bewoners aan werk te helpen of eigen ondernemingen te starten. Daarnaast komt er een database van werkzoekenden om gerichte werkgelegenheidsprogramma’s te ontwikkelen.

Districtscommissaris Patrick Kensenhuis en adviseur Steven Relyveld onderstreepten het belang van decentralisatie voor de ontwikkeling van Para, met name in de dorpen. Swedo riep de inwoners op om gebruik te maken van de diensten van de dependance, terwijl Kensenhuis extra aandacht vroeg voor de versterking van de Arbeidsinspectie vanwege het grote aantal bedrijven in het district.

De vaktrainingen die werden afgerond, omvatten Gawasa (Gas, Water en Sanitair), Electro-Huisinstallatie, Textiele Werkvormen en diverse computertrainingen. Tijdens de trainingen hebben deelnemers hun kennis meteen toegepast, zoals het herstellen van schooltoiletten en het vervangen van elektrische voorzieningen. Opvallend was de deelname van vrouwen aan Gawasa en Electro-Huisinstallatie, wat positief werd ontvangen.

SAO-directeur Joyce Lapar en andere sprekers moedigen de geslaagden aan om zich verder te blijven ontwikkelen, met het oog op de groeiende vraag naar geschoolde arbeidskrachten, onder andere in de olie- en gassector. Het ministerie van VWA en SAO blijven, afgestemd op de behoeften van het district, inzetten op het klaarstomen van de inwoners van Para voor de veranderende arbeidsmarkt.