Regering brengt budget voor jaarafsluitingen ministeries terug naar SRD 500.000

  • November 30, 2025

Zoals gebruikelijk bereiden ministeries en overheidsinstellingen hun jaarafsluitingen voor in december. Hoewel de Raad van Ministers aanvankelijk per ministerie een bedrag van SRD 2,4 miljoen goedkeurde, heeft president Jennifer Simons, na overleg met vicepresident Gregory Rusland, besloten dit bedrag te verlagen naar SRD 500.000 per ministerie.

Deze aanpassing is ingegeven door de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van de regering en sluit aan bij het streven naar een doelmatig, sober en verantwoord bestedingsbeleid. Ondanks de financiële bijstelling behouden ministeries voldoende ruimte om hun jaarafsluitende activiteiten op een passende wijze te organiseren.

De regering benadrukt dat deze maatregel geen invloed heeft op de eerder aangekondigde financiële ondersteuning aan burgers. Het eenmalige bedrag van SRD 1.000 voor ambtenaren en daaraan gelijkgestelden, personen met een beperking, sociaal zwakkere huishoudens en AOV-gerechtigden blijft ongewijzigd en wordt in december 2025 uitgekeerd.

Het kabinet onderstreept dat het zich onvermoeibaar blijft inzetten voor het herstel van de economie, een stabiel sociaal beleid en een efficiënt bezuinigingsprogramma, ten gunste van land en volk.

