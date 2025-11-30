Project ‘Leri Fu Feni Wroko’ officieel gelanceerd: 425 werkzoekenden krijgen toegang tot gratis beroepsopleidingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft op vrijdag 28 november 2025 het project “Leri Fu Feni Wroko” feestelijk gelanceerd. Dit gebeurde met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met vier erkende trainingsinstituten die in totaal 425 werkzoekenden zullen opleiden. Het gaat om het Suriname Hospitality & Tourism Training Centre (SHTTC), Airconditioning, Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS), Procurement Advisory Services (PAS) en de Safety and Security Academy Suriname (SSAS).

De trainingen sluiten aan op sectoren waar momenteel grote behoefte is aan personeel, zoals toerisme, dienstverlening en ICT. Werkzoekenden kunnen kiezen uit onder meer:

Wait Staff in Restaurants and Bars

Commis Kitchen / Assistant Chef

Front Office Agents

Housekeeping

Customer Experience Officer

Chauffeur / Driver

Security Officer

Technician (HVAC)

Warehouse Employee

De opleidingen duren ongeveer zes maanden en zijn kosteloos. Aanmelden kan via lerifufeniwroko.org.

Het project wordt uitgevoerd door het ministerie van VWA en gefinancierd via het IDB-programma “Labor Market Alignment for New Industries”. Dit programma ondersteunt de regering bij het versterken van de economie door diversificatie en ontwikkeling van nieuwe sectoren.

Uit onderzoek blijkt dat twee structurele problemen de inzetbaarheid van werkzoekenden beperken:

Gebrek aan relevante vaardigheden voor productieve sectoren.

Onvoldoende actuele arbeidsmarktinformatie, waardoor de matching tussen werkgevers en werkzoekenden tekortschiet.

Om deze knelpunten aan te pakken, werd een lening van USD 10 miljoen afgesloten met de Inter-American Development Bank (IDB).

Tijdens het event gaven onderminister dr. Raj Jadnanansing, program manager Adeniyi Oyeleye (PEU) en Brian Creebsburg (Onderdirectoraat Arbeidsmarkt) uitleg over het project, de selectie van de opleidingsinstituten en het aanmeldproces. Jadnanansing riep zijn medewerkers op om bijzondere aandacht te besteden aan begeleiding en nazorg: de trainingen zijn volgens hem pas geslaagd wanneer deelnemers aantoonbaar doorstromen naar werk of zelfstandig ondernemerschap.

Namens de trainingsinstituten sprak Nazara Kranenburg, directeur van SHTTC, haar dank uit aan het ministerie en de IDB. Zij verzekerde dat de trainingen van hoge kwaliteit zullen zijn en de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.