LVV versterkt dorpsontwikkeling in Pikin Saron met plantjesproject

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft opnieuw een stap gezet in het stimuleren van lokale voedselproductie. In het dorp Pikin Saron vond onlangs een werkbezoek plaats waarbij meer dan 1000 groente- en fruitplantjes aan inwoners en scholen zijn overhandigd. De activiteit werd uitgevoerd door ressortleider Ruben Piroe van LVV-Wanica D, in samenwerking met de LVV-ressortleider van Para, René Bakri.

Tijdens de bijeenkomst kregen bewoners en schoolvertegenwoordigers niet alleen plantmateriaal, maar ook een praktische voorlichtingssessie van LVV-deskundigen over plantverzorging, bemesting en duurzame teeltmethoden. De scholen in het dorp zullen de schenking gebruiken om hun eigen educatieve schooltuinen op te zetten.

De plantjesdonatie werd overhandigd in aanwezigheid van kapitein Clarise Moera-awalie, die de waardering van de dorpsgemeenschap uitsprak. Zij gaf aan dat dit soort initiatieven van groot belang zijn om de landbouwsector in Pikin Saron verder te ontwikkelen en jongeren bewust te maken van het belang van voedselproductie.

Het project maakt deel uit van het bredere beleid van LVV-minister Mike Noersalim, die inzet op het vergroten van de voedselzekerheid en het stimuleren van zelfredzaamheid in de dorpen. Vorige maand werd een soortgelijke donatie gedaan aan Matta, waarmee het ministerie de continuïteit van het programma onderstreept.

Volgens minister Noersalim beschikken veel gemeenschappen over voldoende grond en potentie om zelf meer landbouwproducten te verbouwen, maar ontbreekt het vaak aan middelen en technische ondersteuning. Met projecten zoals deze wil LVV die drempels wegnemen en dorpen in staat stellen hun eigen voedselvoorziening te versterken.

De activiteit in Pikin Saron markeert daarmee een nieuwe fase in de voortdurende inzet van LVV om duurzame landbouwontwikkeling in het binnenland te stimuleren.