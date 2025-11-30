Gemeenschappen denken mee in JET-programma voor duurzame energie

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het United Nations Development Programme (UNDP) hebben in oktober en november waardevolle validatiebijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van verschillende binnenlandse gemeenschappen. Deze gesprekken vormden een belangrijke fase binnen het JET-programma, dat zich richt op een toekomstbestendige en betrouwbare energievoorziening in het binnenland.

Tijdens de sessies van 22 oktober, 14 november en 19 november werd de eerder verzamelde informatie opnieuw besproken en getoetst. Daarbij stond centraal of de voorgestelde technische oplossingen aansluiten op de daadwerkelijke noden van de dorpen. Het technisch ontwerp en het kostenoverzicht werden stap voor stap doorgenomen met de aanwezige dorpshoofden en lokale leiders. Door deze gezamenlijke verificatie kon de informatie worden bevestigd en werd het draagvlak voor het project verder versterkt.

Voorafgaand aan de validatie verzorgden Valerie Lalji, directeur Energie van NH, en Viren Ajodhia van Economy Energy Consultancy (EEC) inhoudelijke presentaties. Lalji legde de drie fasen van het proces uit: de toestemming van gezagsdragers, de dataverzameling in de dorpen en de uiteindelijke validatie. Ajodhia gaf technische duiding over onder meer prepaid meters, tarieftoepassingen en het energiesysteem dat wordt voorgesteld.

Met de afronding van de validatiefase is een belangrijke mijlpaal bereikt. De volgende stap binnen het JET-programma is het indienen van uitgewerkte, financierbare voorstellen bij de overheid en internationale financiers. Het project omvat in totaal 21 dorpen in de regio’s Brokopondo, Boven-Suriname, Boven-Coppename, Tibiti, Boven-Saramacca en Tapanahony, die allemaal zullen profiteren van duurzame en moderne energieoplossingen.