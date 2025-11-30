Muhammad Ibrahim wordt nieuwe Algemeen Directeur van IICA

De heer Muhammad Ibrahim treedt op 15 januari 2026 officieel aan als de nieuwe Algemeen Directeur van het Inter-Amerikaanse Instituut voor Samenwerking op het Gebied van Landbouw (IICA). Hij werd gekozen tijdens de 23ste Reguliere Vergadering van de Inter-Amerikaanse Raad voor Landbouw (IABA) in Brazilië, waarbij hij ook de steun van Suriname ontving.

Ibrahim, een vooraanstaande landbouwwetenschapper uit Guyana, zal het instituut leiden gedurende de periode 2026–2030. Suriname in het bijzonder het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onderhoudt al jaren een nauwe samenwerking met de IICA. Zijn verkiezing vond plaats tegelijk met de Conferentie van Ministers van Landbouw van de Americas 2025, die eveneens door de IICA werd georganiseerd. Suriname werd tijdens deze bijeenkomst vertegenwoordigd door LVV-minister Mike Noersalim.

Aan de conferentie namen ministers van Landbouw deel uit onder meer Chili, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Suriname, Trinidad en Tobago, en gastland Brazilië. Een belangrijk resultaat van de bijeenkomst is de mogelijkheid om nieuwe afzetmarkten aan te boren en de handel tussen Brazilië en de deelnemende landen verder uit te breiden. Ook technische samenwerking, kennisuitwisseling en diverse sectorale overeenkomsten stonden hoog op de agenda.

De Braziliaanse minister van Landbouw en Veeteelt, Carlos Fávaro, bevestigde dat Brazilië bereid is de Surinaamse landbouwsector te ondersteunen, onder meer op het gebied van suikerriet, rijst en kokos. Daarnaast kan Brazilië genetisch materiaal leveren, wat de technische én commerciële samenwerking verder zal verdiepen. Ook werd gesproken over de mogelijke uitbreiding van de Braziliaanse vleesexport naar Suriname. Verder heeft Brazilië toegezegd technische hulp te bieden bij de bestrijding van de carambola fruitvliegplaag.

Minister Noersalim benadrukte dat Suriname graag samenwerkt met Brazilië om de ontwikkeling van de landbouwsector te versnellen. “Brazilië is een toonaangevend landbouwland met uitgebreide kennis en ervaring”, aldus de minister. Een sterke agrarische sector moet volgens hem bijdragen aan het verminderen van de importafhankelijkheid tot een niveau dat voor Suriname duurzaam en verantwoord is.