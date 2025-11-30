Belangrijke Mededeling: Dronestop Tijdens Staatsbezoek van het Nederlandse Koningspaar

Van 1 tot en met 3 december 2025 brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan de Republiek Suriname. Tijdens deze periode vinden op diverse locaties officiële programmaonderdelen plaats.

Ter bevordering van de veiligheid, het protocol en een vlotte organisatie geldt in de aangewezen gebieden een strikt verbod op het gebruik van drones. Dit verbod is van toepassing op mediaprofessionals, bezoekers en particulieren. Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht deze maatregel te respecteren en uitsluitend gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten en de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Het staatsbezoek onderstreept de warme en duurzame samenwerking tussen Suriname en Nederland. Met erkenning van het gedeelde verleden ligt de nadruk op het versterken van toekomstgerichte partnerschappen, kennisuitwisseling en samenwerking op uiteenlopende terreinen.