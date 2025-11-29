Criminaliteit daalt aanzienlijk in Suriname; ook minder verkeersdoden

Uit recente cijfers van het Korps Politie Suriname (KPS) blijkt dat de criminaliteit in Suriname in 2025 flink is afgenomen vergeleken met dezelfde periode in 2024. De gegevens beslaan de periode van 1 januari tot en met 25 november 2025.

Het aantal overvallen daalde het sterkst met 35,8%, van 243 naar 156 gevallen. Ook gekwalificeerde diefstal, een veelvoorkomend misdrijf, nam met 23,8% af, van 2.881 naar 2.194 geregistreerde gevallen.

Daarnaast werden minder berovingen (504 → 380, -24,6%) en inbraken (2.102 → 1.839, -12,5%) gemeld. Het aantal levensberovingen bleef vrijwel stabiel: 27 in 2024 tegenover 26 in 2025.

Ook het aantal verkeersdoden daalde, van 71 in 2024 naar 58 in 2025, een daling van 18,3%. De politie benadrukt dat verkeersveiligheid ondanks de daling een blijvend aandachtspunt blijft.

De maand-tot-maandcijfers laten zien dat criminaliteit fluctueert. Gekwalificeerde diefstallen piekten in februari, juli, augustus en oktober, terwijl inbraken vooral in maart, juli en oktober hoog waren. Levensberovingen kwamen het vaakst voor in maart en oktober.

Het KPS onderstreept dat voortdurende inzet op preventie, opsporing en verkeersveiligheid noodzakelijk blijft. De cijfers zijn opgesteld door de Dienst Criminele Informatie Verzorging en dateren van 27 november 2025.