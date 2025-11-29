Nieuwe camerabeelden bekeken in zaak Veira rond gijzeling Rodney Cairo

In de strafzaak tegen voormalig hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid, Veira, zijn vrijdagmiddag opnieuw camerabeelden rond de woning van Rodney Cairo bekeken. De verdediging had eerder verzocht om inzoomen op de beelden en toevoeging van nieuw bewijsmateriaal van het Openbaar Ministerie (OM), dat tijdens eerdere zittingen nog niet was getoond.

Advocaten Cedric Meijnaar en Derrick Veira probeerden via de beelden vast te stellen of de zes mannen die op 16 april 2020 de woning binnendrongen wapens bij zich hadden of de woning ermee verlieten. Ondanks het inzoomen konden deze vragen niet met zekerheid worden beantwoord.

De beelden laten zien hoe de drie vrouwen met wie Cairo die nacht verbleef, rond half drie ‘s nachts de woning verlieten en in de bus van de gijzelnemers stapten. Ook de aankomst van de politie en de gebeurtenissen daarna zijn in beeld gebracht. Rond half vijf ‘s ochtends is te zien hoe Cairo twee keer iets in vuilniszakken plaatst; wat dit betreft, blijft onduidelijk. Vervolgens loopt hij de straat in, vermoedelijk om zich te oriënteren.

Veira wordt door het OM verdacht van medeplegen van gijzeling, huisvredebreuk, medeplegen van diefstal en diefstal met geweld. Volgens het OM zou zij de gijzeling hebben opdracht gegeven. Vorige week eiste het OM een gevangenisstraf van negen jaar, met onmiddellijke inverzekeringstelling, maar dit laatste verzoek werd door president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, niet gehonoreerd.

De verdediging van Veira zal haar pleidooi op 5 december houden.