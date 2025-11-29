Inkomstenbelasting in Guyana daalt ondanks groei olieopbrengsten door PSA-afspraken

De Guyana Revenue Authority (GRA) registreerde in de eerste helft van 2025 een daling van de inkomstenbelasting met 4,9% tot GYD 123,4 miljard vergeleken met dezelfde periode in 2024. Deze terugval staat in schril contrast met de enorme belastingvoordelen die het land toekent aan de exploitanten van het Stabroek Block. Onder het controversiële Production Sharing Agreement (PSA) zijn ExxonMobil Guyana Limited, Hess Guyana Exploration Ltd. en CNOOC vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Uit overzichten blijkt dat Guyana in 2024 GYD 493 miljard (US$ 2,3 miljard) aan inkomstenbelasting “kwijtgescholden” heeft voor deze drie bedrijven. De overheid betaalt deze belastingen uit haar eigen winstaandeel van de olieproductie, waardoor de bedrijven effectief belastingvrij opereren. Onder de PSA behouden de bedrijven 75% van de olieproductie voor kostenherstel, terwijl de resterende 25% wordt verdeeld: 12,5% voor Guyana en 12,5% voor het consortium. Van het Guyanese aandeel worden vervolgens opnieuw de belastingen van de bedrijven voldaan.

De PSA heeft internationaal en lokaal veel kritiek gekregen, maar de regering onder president Irfaan Ali weigert heronderhandelingen, verwijzend naar de “heiligheid van contracten”.

Ondanks de daling van de inkomstenbelasting stegen de totale overheidsinkomsten – exclusief middelen uit het Natural Resource Fund en andere fondsen met 3,6% tot GYD 235,4 miljard. De stijging is vooral te danken aan een toename van belastinginkomsten van 2,3% tot GYD 221 miljard, ondersteund door zowel de niet-olie-economie als de olie- en gassector.

De daling in inkomstenbelasting werd voornamelijk veroorzaakt door:

een 14,8% daling van de persoonlijke inkomensbelasting tot GYD 33,6 miljard,

een 21,7% daling van inhoudingsbelastingen tot GYD 30,8 miljard,

een 12,4% daling van belastingen van staatsbedrijven tot GYD 1,8 miljard.

Daarentegen stegen belastingen van particuliere ondernemingen met 17,1% tot GYD 57,1 miljard, wat de totale inkomsten deels compenseerde.