KPS reageert op feedback: grijs uniform blijft ongewijzigd

Het Korps Politie Suriname (KPS) spreekt zijn waardering uit voor de ontvangen feedback op het nieuwe politie-uniform dat dinsdag 25 november 2025 werd gepresenteerd.

Wij benadrukken dat dit nieuwe tenue geen vervanging is van het huidige uniform. Het grijze uniform blijft ongewijzigd in gebruik voor kantoorwerkzaamheden en als uitgangstenue.

De nieuw geïntroduceerde uitrusting betreft een tactische, functionele aanvulling, specifiek bedoeld voor operationele inzet waar zichtbaarheid, veiligheid en taakgerichtheid centraal staan. De introductie hiervan is het resultaat van uitvoeringsgerichte evaluaties en sluit aan bij internationale veiligheidsstandaarden, afgestemd op de Surinaamse realiteit.

De geuite zorgen en opmerkingen vanuit de samenleving worden gewaardeerd en serieus genomen. Niettemin blijft het KPS vasthouden aan een uniformbeleid dat gericht is op het versterken van de veiligheid van politieambtenaren en het verbeteren van de kwaliteit van het optreden.