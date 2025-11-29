Woning brandt volledig af in Nickerie; eigenaar gewond afgevoerd naar ziekenhuis

Een houten hoogbouwwoning aan de G.G. Maynardstraat in het district Nickerie is vrijdagmorgen 28 november 2025 volledig in vlammen opgegaan. De politie kreeg rond 08.05 uur melding van de brand en trof bij aankomst de brandweer aan, die al bezig was met de bluswerkzaamheden. Het huis kon niet meer worden gered.

Volgens het voorlopige politieonderzoek was de eigenaar, de 42-jarige K.E., op het moment van de brand thuis. Hij verklaarde dat kort daarvoor de breaker in de meterkast was gesprongen, zonder dat hij verdere bijzonderheden had opgemerkt. Terwijl hij zich buiten bevond, waarschuwde een voorbijganger hem dat de achterzijde van de woning in brand stond.

De eigenaar probeerde nog enkele bezittingen in veiligheid te brengen, maar kwam tijdens die poging ten val van de trap. Daarbij liep hij letsel op aan zijn rechterpols. Hij werd per ambulance overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Na medische behandeling kon hij het ziekenhuis verlaten.

Het huis, dat wel was aangesloten op het elektriciteitsnet, bleek niet verzekerd tegen brand. De afdeling Forensische Opsporing (F.O.) heeft ter plaatse technisch onderzoek verricht. De politie zet het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort.