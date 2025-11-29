Traditioneel Gezag en president Simons stemmen af op koninklijk bezoek

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 28 november een breed overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag van de Inheemse en Tribale Volken. Het gesprek
op het Kabinet van de President stond in het teken van het staatsbezoek van Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima, dat op korte termijn plaatsvindt. Tijdens dit bezoek zal het
Nederlandse koningspaar ook in gesprek gaan met traditionele leiders uit Suriname, wat
zorgvuldige voorbereiding vereiste.
Volgens Edgar Dikan, presidentieel adviseur voor grondenrechten en decentralisatie, waren
vrijwel alle traditionele gezagsdragers aanwezig, inclusief vertegenwoordigers van alle zes
tribale stammen. Hoewel de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) niet
kon deelnemen, waren leiders uit Zuid-Suriname wel vertegenwoordigd. Dikan benadrukt dat het
overleg vooral bedoeld was om afspraken te maken rondom het verloop van de ontmoeting met
het koningspaar.
Naast de voorbereidingen op het staatsbezoek werden de presidentiële adviseurs die werken aan
grondenrechten en decentralisatie formeel voorgesteld aan de aanwezigen. Dikan maakt duidelijk
dat er in deze bijeenkomst geen inhoudelijke besluiten zijn genomen over deze thema’s. “De
prioriteit lag nu bij de komst van de Koning, die over enkele dagen al in Suriname zal zijn,”
aldus de adviseur.
Wel spraken partijen af dat het overleg binnenkort wordt vervolgd. Dan zal er dieper worden
ingegaan op de vraagstukken rond grondenrechten en decentralisatie onderwerpen die volgens
Dikan van groot belang zijn voor de Inheemse en Tribale gemeenschappen. “Het is essentieel dat
de beleidslijnen samen worden uitgewerkt en breed worden gedragen, zodat de uitvoering in het
binnenland succesvol kan verlopen,” verklaarde hij.