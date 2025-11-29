Traditioneel Gezag en president Simons stemmen af op koninklijk bezoek

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 28 november een breed overleg gevoerd met

vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag van de Inheemse en Tribale Volken. Het gesprek

op het Kabinet van de President stond in het teken van het staatsbezoek van Koning Willem-

Alexander en Koningin Máxima, dat op korte termijn plaatsvindt. Tijdens dit bezoek zal het

Nederlandse koningspaar ook in gesprek gaan met traditionele leiders uit Suriname, wat

zorgvuldige voorbereiding vereiste.

Volgens Edgar Dikan, presidentieel adviseur voor grondenrechten en decentralisatie, waren

vrijwel alle traditionele gezagsdragers aanwezig, inclusief vertegenwoordigers van alle zes

tribale stammen. Hoewel de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) niet

kon deelnemen, waren leiders uit Zuid-Suriname wel vertegenwoordigd. Dikan benadrukt dat het

overleg vooral bedoeld was om afspraken te maken rondom het verloop van de ontmoeting met

het koningspaar.

Naast de voorbereidingen op het staatsbezoek werden de presidentiële adviseurs die werken aan

grondenrechten en decentralisatie formeel voorgesteld aan de aanwezigen. Dikan maakt duidelijk

dat er in deze bijeenkomst geen inhoudelijke besluiten zijn genomen over deze thema’s. “De

prioriteit lag nu bij de komst van de Koning, die over enkele dagen al in Suriname zal zijn,”

aldus de adviseur.

Wel spraken partijen af dat het overleg binnenkort wordt vervolgd. Dan zal er dieper worden

ingegaan op de vraagstukken rond grondenrechten en decentralisatie onderwerpen die volgens

Dikan van groot belang zijn voor de Inheemse en Tribale gemeenschappen. “Het is essentieel dat

de beleidslijnen samen worden uitgewerkt en breed worden gedragen, zodat de uitvoering in het

binnenland succesvol kan verlopen,” verklaarde hij.