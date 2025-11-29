President Simons installeert Agro Werkgroep om sector versneld te ontwikkelen

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 28 november officieel de Agro Werkgroep
geïnstalleerd. Deze deskundigengroep krijgt de taak om een uitvoeringsplan op te stellen
waarmee de agrarische sector versneld kan worden ontwikkeld. Het team moet op korte termijn
het staatshoofd voorzien van adviezen.
Voorzitter Edmund Duiker vertelde aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de
werkgroep zich onder meer zal richten op voedselzekerheid. President Simons streeft ernaar dat
ten minste 80 procent van de basisvoeding lokaal wordt geproduceerd. Volgens Duiker zullen de
bestaande knelpunten binnen de sector in kaart worden gebracht, zodat deze doelstelling haalbaar
wordt.
De werkgroep heeft een ruim mandaat en zal breed overleg voeren met alle relevante
stakeholders. Opvallend is volgens Duiker dat de sector veel potentie heeft, maar dat de
belangstelling onder jongeren laag blijft. Via het onderwijs moet die interesse worden
gestimuleerd.
Hoewel de werkgroep een jaar de tijd heeft om het totale traject uit te zetten, moeten de eerste
concrete resultaten al in januari zichtbaar zijn. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen die snel
en praktisch toepasbaar zijn. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden,” aldus Duiker. De
groep rapporteert om de twee weken aan de president en zal ook overleg voeren met betrokken
ministeries in de landbouwketen.
De Agro Werkgroep bestaat uit voorzitter Edmund Duiker (Kabinet van de President), Priya
Charan, Tanja Lieuw A Joe en Egmund Letterboom (Kabinet van de President), Soedeshchand
Jairam (Celos), en Rudy Soerodimedjo, Jacques Drielsma, Gerrit Breinburg en Lekhram
Soerdjan (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij).