President Simons installeert Agro Werkgroep om sector versneld te ontwikkelen

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 28 november officieel de Agro Werkgroep

geïnstalleerd. Deze deskundigengroep krijgt de taak om een uitvoeringsplan op te stellen

waarmee de agrarische sector versneld kan worden ontwikkeld. Het team moet op korte termijn

het staatshoofd voorzien van adviezen.

Voorzitter Edmund Duiker vertelde aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de

werkgroep zich onder meer zal richten op voedselzekerheid. President Simons streeft ernaar dat

ten minste 80 procent van de basisvoeding lokaal wordt geproduceerd. Volgens Duiker zullen de

bestaande knelpunten binnen de sector in kaart worden gebracht, zodat deze doelstelling haalbaar

wordt.

De werkgroep heeft een ruim mandaat en zal breed overleg voeren met alle relevante

stakeholders. Opvallend is volgens Duiker dat de sector veel potentie heeft, maar dat de

belangstelling onder jongeren laag blijft. Via het onderwijs moet die interesse worden

gestimuleerd.

Hoewel de werkgroep een jaar de tijd heeft om het totale traject uit te zetten, moeten de eerste

concrete resultaten al in januari zichtbaar zijn. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen die snel

en praktisch toepasbaar zijn. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden,” aldus Duiker. De

groep rapporteert om de twee weken aan de president en zal ook overleg voeren met betrokken

ministeries in de landbouwketen.

De Agro Werkgroep bestaat uit voorzitter Edmund Duiker (Kabinet van de President), Priya

Charan, Tanja Lieuw A Joe en Egmund Letterboom (Kabinet van de President), Soedeshchand

Jairam (Celos), en Rudy Soerodimedjo, Jacques Drielsma, Gerrit Breinburg en Lekhram

Soerdjan (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij).