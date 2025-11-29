Suriname en UNIDO versterken partnerschap voor duurzame economische transformatie

Tijdens de UNIDO General Conference in Riyad, Saudi-Arabië, hebben Suriname en de United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) een belangrijke stap gezet richting
duurzame industriële vooruitgang. Op 26 november 2025 diende Suriname formeel het verzoek
in om een Programme for Country Partnership (PCP) te ontwikkelen voor de periode 2026–2031.
Dit werd op 27 november gevolgd door de ondertekening van een Joint Declaration door
UNIDO-directeur-generaal Gerd Müller en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).
Met deze verklaring bevestigen beide partijen hun bereidheid om gezamenlijk te werken aan een
breed ontwikkelingsprogramma dat gericht is op inclusieve, innovatieve en duurzame
industrieontwikkeling. Daarbij ligt de focus op economische diversificatie, het versterken van de
concurrentiekracht van Surinaamse producten en het beschermen van Suriname’s waardevolle
bosrijke ecosysteem.
Binnen het toekomstige PCP zullen verschillende prioriteiten centraal staan, waaronder:
- modernisering van het industrieel beleid;
- stimulering van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;
- versterking van agrifood-waardeketens en aanleg van agro-industriële zones;
- verbetering van exportgerichte kwaliteitsinfrastructuur;
- ontwikkeling van duurzame Speciale Economische Zones en innovatiecentra;
- bevordering van groene groei en circulaire economie;
- versterking van beroepsonderwijs en vaardigheden voor opkomende sectoren.
Het PCP sluit aan op de ambitie van Suriname om de industriële sector te vernieuwen en de
economie minder afhankelijk te maken van extractieve industrieën, terwijl tegelijkertijd sociale
inclusie, milieubescherming en transparant bestuur worden gegarandeerd. EZOTI zal het traject
coördineren in nauwe samenwerking met andere ministeries, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
De Joint Declaration omvat tevens afspraken over kennisdeling, gezamenlijke deelname aan
internationale fora en continue evaluatie van de voortgang.
Met deze samenwerking benadrukken Suriname en UNIDO hun gezamenlijke inzet om de basis
te leggen voor een veerkrachtige, duurzame en toekomstgerichte economie.