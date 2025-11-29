Suriname en UNIDO versterken partnerschap voor duurzame economische transformatie

Tijdens de UNIDO General Conference in Riyad, Saudi-Arabië, hebben Suriname en de United

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) een belangrijke stap gezet richting

duurzame industriële vooruitgang. Op 26 november 2025 diende Suriname formeel het verzoek

in om een Programme for Country Partnership (PCP) te ontwikkelen voor de periode 2026–2031.

Dit werd op 27 november gevolgd door de ondertekening van een Joint Declaration door

UNIDO-directeur-generaal Gerd Müller en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).

Met deze verklaring bevestigen beide partijen hun bereidheid om gezamenlijk te werken aan een

breed ontwikkelingsprogramma dat gericht is op inclusieve, innovatieve en duurzame

industrieontwikkeling. Daarbij ligt de focus op economische diversificatie, het versterken van de

concurrentiekracht van Surinaamse producten en het beschermen van Suriname’s waardevolle

bosrijke ecosysteem.

Binnen het toekomstige PCP zullen verschillende prioriteiten centraal staan, waaronder:

modernisering van het industrieel beleid;

stimulering van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;

versterking van agrifood-waardeketens en aanleg van agro-industriële zones;

verbetering van exportgerichte kwaliteitsinfrastructuur;

ontwikkeling van duurzame Speciale Economische Zones en innovatiecentra;

bevordering van groene groei en circulaire economie;

versterking van beroepsonderwijs en vaardigheden voor opkomende sectoren.

Het PCP sluit aan op de ambitie van Suriname om de industriële sector te vernieuwen en de

economie minder afhankelijk te maken van extractieve industrieën, terwijl tegelijkertijd sociale

inclusie, milieubescherming en transparant bestuur worden gegarandeerd. EZOTI zal het traject

coördineren in nauwe samenwerking met andere ministeries, het bedrijfsleven en

maatschappelijke organisaties.

De Joint Declaration omvat tevens afspraken over kennisdeling, gezamenlijke deelname aan

internationale fora en continue evaluatie van de voortgang.

Met deze samenwerking benadrukken Suriname en UNIDO hun gezamenlijke inzet om de basis

te leggen voor een veerkrachtige, duurzame en toekomstgerichte economie.