NiNsee-expertmeeting verdiept dialoog over slavernij-erfenis en toekomstgericht herstel

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) bracht op 27

november 2025 deskundigen, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de Surinaamse en

Nederlandse samenleving bijeen voor de tweede Expertmeeting. De bijeenkomst stond in het

teken van de blijvende invloed van slavernij en kolonialisme, en de gezamenlijke zoektocht naar

herstel, gelijkwaardigheid en duurzame verbinding.

Het NiNsee benadrukte dat het 50-jarig bestaan van Suriname als onafhankelijke staat niet alleen

reden tot trots is, maar ook een moment om stil te staan bij de historische structuren die tot op

heden doorwerken in maatschappelijke ongelijkheid. De organisatie wijst erop dat zowel in

Suriname als binnen de diaspora in Nederland de gevolgen van het koloniale systeem zichtbaar

blijven in sociale, economische en culturele verhoudingen.

Onder het thema “Van geboeid verleden naar een vrije Republiek gedeeld Verleden, Gelijke

Kansen voor Herstel!?” richtte de Expertmeeting zich op de vraag hoe Surinamers op beide

continenten kunnen bouwen aan wederzijdse erkenning en herstel. Daarbij werd benadrukt dat

herstel meer omvat dan het herdenken van het verleden: het vraagt om voortdurende gesprekken,

ruimte voor reflectie en het versterken van maatschappelijke en educatieve structuren die

bijdragen aan heling.

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opende de bijeenkomst en sprak

over de verantwoordelijkheid om het verleden eerlijk onder ogen te zien. “Het slavernijverleden

heeft ons gevormd zowel in pijn als in kracht,” zei de minister. Hij wees erop dat erkenning de

eerste stap is naar herstel en benadrukte de rol van onderwijs: “Onze jongeren moeten leren dat

onze geschiedenis niet alleen littekens draagt, maar ook voorbeelden van moed, veerkracht en

culturele rijkdom. Door die verhalen te kennen, worden zij burgers die stevig staan in hun

identiteit.”

De minister maakte duidelijk dat herstel niet beperkt is tot financiële compensatie. Het gaat

volgens hem om het herstellen van vertrouwen, het doorbreken van barrières en het creëren van

een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Hij riep op tot samenwerking tussen

gemeenschappen, generaties en landen om deze transformatie mogelijk te maken.

De Expertmeeting bood deelnemers de gelegenheid om kennis uit te wisselen en gezamenlijk na

te denken over toekomstgerichte oplossingen. Voor het NiNsee vormt deze bijeenkomst een

belangrijke stap binnen een bredere beweging die zich richt op bewustwording, verbinding en het

versterken van het maatschappelijke gesprek over gedeelde geschiedenis.

Met deze tweede Expertmeeting onderstreept het NiNsee zijn inzet om Suriname te ondersteunen

in het bouwen aan een samenleving waarin vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid niet

alleen idealen zijn, maar dagelijkse realiteit.