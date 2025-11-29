Suriname lanceert EnergyJobs.sr: nieuwe job portal koppelt lokaal talent aan kansen in de energiesector

Surinaamse professionals krijgen vanaf nu directe toegang tot een breed aanbod aan
carrièremogelijkheden in de olie-, gas- en energiesector. Op donderdag 27 november 2025 werd
het digitale platform EnergyJobs.sr officieel gelanceerd. Het initiatief moet ervoor zorgen dat
lokale krachten van jongeren en technici tot ervaren professionals en leden van de diaspora
sneller en transparanter de weg vinden naar honderden beschikbare functies in de sector.
Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur sprak bij de opening over het belang
van dit nieuwe platform, dat volgens hem “een brug vormt tussen onderwijs, werkgelegenheid en
ondernemerschap binnen één modern digitaal ecosysteem.” Hij noemde de portal een concrete
stap richting versterking van lokale participatie, een sleutelelement binnen het local content-
beleid van de overheid.
EnergyJobs.sr is gerealiseerd in samenwerking met TotalEnergies EP Suriname en diverse
branchepartners. Via het platform zijn meer dan 400 vacatures beschikbaar van grote
internationale aannemers, waaronder Noble, SBM Offshore en Halliburton. Volgens minister
Currie gaat het echter om meer dan een vacaturebank: “Dit platform opent de deur naar een
nieuwe energie-economie waarin Surinamers niet langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen als
bouwers, vernieuwers en ondernemers.”
Met de introductie van de portal wil Suriname optimaal profiteren van de kansen die ontstaan
door grote energieprojecten, zoals het GranMorgu-ontwikkelingsproject. Het platform moet
uitgroeien tot een transparant, duurzaam en inclusief wervingssysteem, waarin alle Surinamers
ongeacht achtergrond of fysieke beperking eerlijke toegang krijgen tot werk en ontwikkeling in
deze strategische groeisector.