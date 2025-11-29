Suriname lanceert EnergyJobs.sr: nieuwe job portal koppelt lokaal talent aan kansen in de energiesector

Surinaamse professionals krijgen vanaf nu directe toegang tot een breed aanbod aan

carrièremogelijkheden in de olie-, gas- en energiesector. Op donderdag 27 november 2025 werd

het digitale platform EnergyJobs.sr officieel gelanceerd. Het initiatief moet ervoor zorgen dat

lokale krachten van jongeren en technici tot ervaren professionals en leden van de diaspora

sneller en transparanter de weg vinden naar honderden beschikbare functies in de sector.

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur sprak bij de opening over het belang

van dit nieuwe platform, dat volgens hem “een brug vormt tussen onderwijs, werkgelegenheid en

ondernemerschap binnen één modern digitaal ecosysteem.” Hij noemde de portal een concrete

stap richting versterking van lokale participatie, een sleutelelement binnen het local content-

beleid van de overheid.

EnergyJobs.sr is gerealiseerd in samenwerking met TotalEnergies EP Suriname en diverse

branchepartners. Via het platform zijn meer dan 400 vacatures beschikbaar van grote

internationale aannemers, waaronder Noble, SBM Offshore en Halliburton. Volgens minister

Currie gaat het echter om meer dan een vacaturebank: “Dit platform opent de deur naar een

nieuwe energie-economie waarin Surinamers niet langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen als

bouwers, vernieuwers en ondernemers.”

Met de introductie van de portal wil Suriname optimaal profiteren van de kansen die ontstaan

door grote energieprojecten, zoals het GranMorgu-ontwikkelingsproject. Het platform moet

uitgroeien tot een transparant, duurzaam en inclusief wervingssysteem, waarin alle Surinamers

ongeacht achtergrond of fysieke beperking eerlijke toegang krijgen tot werk en ontwikkeling in

deze strategische groeisector.