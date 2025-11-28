Drie verdachten opgepakt voor gewelddadige overvallen in Brokopondo en Para

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Recherche Regio Midden (RRM) hebben
zaterdag 22 november 2025 drie verdachten aangehouden op de Highway ter hoogte van de
Pararivierbrug. Het gaat om D.M. (44), R.G. (25) en C.B. (53). Hun arrestatie volgde na intensief
speurwerk en informatie van diverse inlichtingendiensten.
Het trio wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere gewelddadige overvallen in de districten
Brokopondo en Para, waaronder incidenten bij het stuwmeer, te 21 Pasi en andere berovingen in
oktober en november 2025. Ze worden ook gelinkt aan de brute overval van vrijdag 7 november
te Waterwood, waarbij Chinese staatsburgers werden beschoten met automatische wapens. Twee
slachtoffers raakten gewond en moesten naar Paramaribo worden overgebracht. Tijdens de
overval werden goud en aanzienlijke geldbedragen in Amerikaanse dollars en Surinaamse dollars
buitgemaakt.
Bij de aanhouding werden een zwemvest, zwarte regenmantel, dakbedekking (‘pella’), beschuit
en andere etenswaren in beslag genomen. Op één verdachte werd bovendien 19 gram marihuana
aangetroffen en in beslag genomen.
De verdachten ontkenden betrokkenheid tijdens de voorgeleiding. Het voorlopige onderzoek
wijst erop dat zij mogelijk ook bij andere berovingen en zware delicten betrokken zijn. De politie
zet de opsporing van overige verdachten onverkort voort. Na overleg met het Openbaar
Ministerie zijn de drie verdachten in verzekering gesteld.
Waarschuwing:
De politie benadrukt dat haar eenheden in het achterland gecoördineerd optreden. De pakkans
voor criminelen is aanzienlijk vergroot en elke vorm van brute criminaliteit wordt krachtig
aangepakt.