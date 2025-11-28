Drie verdachten opgepakt voor gewelddadige overvallen in Brokopondo en Para

Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Recherche Regio Midden (RRM) hebben

zaterdag 22 november 2025 drie verdachten aangehouden op de Highway ter hoogte van de

Pararivierbrug. Het gaat om D.M. (44), R.G. (25) en C.B. (53). Hun arrestatie volgde na intensief

speurwerk en informatie van diverse inlichtingendiensten.

Het trio wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere gewelddadige overvallen in de districten

Brokopondo en Para, waaronder incidenten bij het stuwmeer, te 21 Pasi en andere berovingen in

oktober en november 2025. Ze worden ook gelinkt aan de brute overval van vrijdag 7 november

te Waterwood, waarbij Chinese staatsburgers werden beschoten met automatische wapens. Twee

slachtoffers raakten gewond en moesten naar Paramaribo worden overgebracht. Tijdens de

overval werden goud en aanzienlijke geldbedragen in Amerikaanse dollars en Surinaamse dollars

buitgemaakt.

Bij de aanhouding werden een zwemvest, zwarte regenmantel, dakbedekking (‘pella’), beschuit

en andere etenswaren in beslag genomen. Op één verdachte werd bovendien 19 gram marihuana

aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten ontkenden betrokkenheid tijdens de voorgeleiding. Het voorlopige onderzoek

wijst erop dat zij mogelijk ook bij andere berovingen en zware delicten betrokken zijn. De politie

zet de opsporing van overige verdachten onverkort voort. Na overleg met het Openbaar

Ministerie zijn de drie verdachten in verzekering gesteld.

Waarschuwing:

De politie benadrukt dat haar eenheden in het achterland gecoördineerd optreden. De pakkans

voor criminelen is aanzienlijk vergroot en elke vorm van brute criminaliteit wordt krachtig

aangepakt.