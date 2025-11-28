HR-experts brengen werkbezoek aan Korps Politie Suriname

HRM/HRD-specialist Humphrey Bendt, MSc, en Dr. Sherita Djanam-Ramlal brachten op
donderdag 27 november 2025 een werkbezoek aan waarnemend Korpschef Melvin Pinas van het
Korps Politie Suriname (KPS).
Tijdens het overleg is besproken hoe de twee deskundigen het korps kunnen ondersteunen bij de
versterking van de HR-strategie. Centraal stonden onder andere: een objectieve doorlichting van
het formatiehuis, een analyse van de organisatie op het gebied van soft skills, gedrag en cultuur,
en het actualiseren van de visie en missie met een duidelijke focus op de kernwaarden van het
KPS.
De inzet van Bendt en Djanam-Ramlal zal bijdragen aan een duurzame en positieve
transformatie van het korps en de verdere ontwikkeling van de organisatie.