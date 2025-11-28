HR-experts brengen werkbezoek aan Korps Politie Suriname

HRM/HRD-specialist Humphrey Bendt, MSc, en Dr. Sherita Djanam-Ramlal brachten op

donderdag 27 november 2025 een werkbezoek aan waarnemend Korpschef Melvin Pinas van het

Korps Politie Suriname (KPS).

Tijdens het overleg is besproken hoe de twee deskundigen het korps kunnen ondersteunen bij de

versterking van de HR-strategie. Centraal stonden onder andere: een objectieve doorlichting van

het formatiehuis, een analyse van de organisatie op het gebied van soft skills, gedrag en cultuur,

en het actualiseren van de visie en missie met een duidelijke focus op de kernwaarden van het

KPS.

De inzet van Bendt en Djanam-Ramlal zal bijdragen aan een duurzame en positieve

transformatie van het korps en de verdere ontwikkeling van de organisatie.