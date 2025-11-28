Ambassade van Suriname in Guyana viert 50 jaar onafhankelijkheid en diplomatiekerelaties

De ambassade van de Republiek Suriname in de Coöperatieve Republiek Guyana organiseerde

op zaterdag 22 november 2025 een feestelijke receptie in het Arthur Chung Conference Centre

(ACCC). De viering stond volledig in het teken van twee belangrijke mijlpalen: vijftig jaar

Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname en vijftig jaar diplomatieke betrekkingen met

Guyana. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door de Suriname Guyana Chamber of

Commerce (SGCC).

Ambassadeur Liselle Blankendal sprak haar waardering uit voor de ontwikkeling van Suriname

tot een volwaardige en cultureel rijke natie. Ze benadrukte de sterke vriendschappelijke banden

tussen Suriname en Guyana, en wees op de groeiende samenwerking op het gebied van handel,

infrastructuur, energie en cultuur. “Diplomatie is een krachtig instrument om duurzame

ontwikkeling te bevorderen, en wij zijn dankbaar voor alle partners die bijdragen aan de

versterking van onze bilaterale relatie,” aldus Blankendal.

Premier Mark Phillips feliciteerde Suriname namens de Guyanese regering en bevolking. Hij

prees de langdurige samenwerking tussen beide landen en gaf aan dat Guyana zich blijft inzetten

om de samenwerking op gebieden zoals energie, veiligheid, infrastructuur en handel verder uit te

bouwen.

SGCC-voorzitter dr. Vishnu Doerga benadrukte het belang van economische partnerschappen en

prees het werk van de ambassade bij het verbinden van ondernemers en stimuleren van

investeringen. Hij riep het bedrijfsleven op kansen te benutten in sectoren zoals landbouw,

logistiek, energie en toerisme.

De receptie bood ook een rijk cultureel programma. Ernie Wolf leidde het optreden van de

Alakondre Dron, waarin de culturele diversiteit van Suriname centraal stond. Hoogtepunten

waren de officiële opening van de “Suriname Village” en een elegante modeshow van de

Surinaamse ontwerpers Julio Irokromo en Heidy Asongi. Het economische karakter van de

viering werd versterkt door de aanwezigheid van de Suriname Investment Trade Agency (SITA),

die Surinaamse producten en handelsmogelijkheden presenteerde.