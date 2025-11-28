NATIN-bezoek: President Simons benadrukt cruciale rol van technisch onderwijs intoekomst Suriname

Tijdens een bezoek aan het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) op donderdag 27 november heeft

president Jennifer Simons opnieuw het belang van beroepsonderwijs onder de aandacht gebracht.

Samen met minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, onderstreepte zij dat het

technisch onderwijs de basis vormt voor een veerkrachtige en gediversifieerde economie.

Het NATIN, met ruim 2.700 studenten en 18 opleidingen, wordt door de president gezien als een

strategische pijler voor de arbeidsmarkt. Volgens Simons mag Suriname zich niet laten

meeslepen door de vooruitzichten van de olie- en gassector. “De sector creëert economische

ruimte, maar slechts een beperkt aantal mensen werkt er direct in. We moeten voorkomen dat we

ons afhankelijk maken van één industrie,” stelde het staatshoofd. Ze riep op tot versterking van

sectoren zoals landbouw, toerisme en productie, en benadrukte dat discipline en werkethiek

onmisbare waarden zijn. “Een werkdag van 08.00 tot 16.00 uur moet een vanzelfsprekend ritme

worden voor studenten.”

Minister Currie legde in zijn toespraak de nadruk op de drie pijlers van TVET: Kennis, Kunde en

Karakter. Hij stelde dat technisch onderwijs geen uitwijkmogelijkheid is, maar juist een

fundamentele bouwsteen voor nationale vooruitgang. “Met alleen kennis red je het niet. Het is de

combinatie met kunnen en karakter die het verschil maakt.”

NATIN-directeur Iwan Ganga wees erop dat de uitbreiding van het onderwijsaanbod naar

Moengotapoe de toegankelijkheid aanzienlijk vergroot. Hij waarschuwde eveneens voor te

eenzijdige opleidingen: “De samenleving heeft breed opgeleide vakmensen nodig. De vraag

vanuit onder andere de landbouwsector blijft toenemen.”

De president kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding door de recent gemoderniseerde

faciliteiten, waaronder praktijkruimten die in samenwerking met oliemaatschappijen en

Staatsolie zijn ingericht. Studenten kunnen daar praktijkgerichte simulaties uitvoeren, wat de

aansluiting met het bedrijfsleven versterkt. Ook bracht Simons een bezoek aan de werk- en

productieloodsen, de voertuigenruimte en het laboratorium.

In de aanloop naar het bezoek van het koninklijk echtpaar van Nederland, dat van 1 tot 3

december 2025 in Suriname zal zijn, zal president Simons het instituut opnieuw aandoen om de

ontwikkelingen binnen het technisch onderwijs onder de aandacht te blijven brengen.