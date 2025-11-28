LVV stimuleert praktijkonderwijs met nieuwe donatie van groenteplantjes aan SO/VSO-school Welgedacht C

Om leerlingen binnen het speciaal onderwijs meer mogelijkheden te bieden om praktische
vaardigheden te ontwikkelen, heeft het ressort Wanica D van het ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij (LVV) opnieuw een bijdrage geleverd aan de SO/VSO-school Welgedacht C.
Onder leiding van ressortleider Ruben Piroe werden 150 groenteplantjes overhandigd aan de
school, die eerder al 60 plantjes ontving. Daarmee komt het totaal op 210 stuks.
De school biedt speciaal onderwijs aan leerlingen op zowel basis- als voortgezet niveau, waarbij
praktijklessen een belangrijke rol spelen. Vooral oudere leerlingen volgen vakken zoals
tuinbouw, timmerwerk, houtbewerking, bouwkunde en keukenvaardigheden. De uitbreiding van
het beschikbare plantmateriaal ondersteunt het tuinbouwonderwijs en helpt leerlingen hun
agrarische kennis verder te ontwikkelen.
Het ministerie signaleert dat de school behoefte heeft aan deskundige begeleiding bij het
uitvoeren van de tuinbouwactiviteiten. Door de beperkte beschikbare ruimte is het een uitdaging
om de tuin zo effectief mogelijk in te richten. LVV-ressort Wanica D heeft daarom aangekondigd
nauw te zullen samenwerken met LVV-ressort Wanica C om de school te ondersteunen bij het
optimaal benutten van de tuinruimte. Zo wordt ervoor gezorgd dat de tuin, ondanks de beperkte
omvang, maximaal kan bijdragen aan het praktijkonderwijs.
Volgens het ministerie zijn dergelijke initiatieven van groot belang voor de vorming en
toekomstkansen van jongeren binnen het speciaal onderwijs. LVV blijft zich dan ook inzetten om
scholen te voorzien van kennis, materiaal en praktische ondersteuning, zodat leerlingen zich
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en vaardige individuen.