LVV stimuleert praktijkonderwijs met nieuwe donatie van groenteplantjes aan SO/VSO-school Welgedacht C

Om leerlingen binnen het speciaal onderwijs meer mogelijkheden te bieden om praktische

vaardigheden te ontwikkelen, heeft het ressort Wanica D van het ministerie van Landbouw,

Veeteelt en Visserij (LVV) opnieuw een bijdrage geleverd aan de SO/VSO-school Welgedacht C.

Onder leiding van ressortleider Ruben Piroe werden 150 groenteplantjes overhandigd aan de

school, die eerder al 60 plantjes ontving. Daarmee komt het totaal op 210 stuks.

De school biedt speciaal onderwijs aan leerlingen op zowel basis- als voortgezet niveau, waarbij

praktijklessen een belangrijke rol spelen. Vooral oudere leerlingen volgen vakken zoals

tuinbouw, timmerwerk, houtbewerking, bouwkunde en keukenvaardigheden. De uitbreiding van

het beschikbare plantmateriaal ondersteunt het tuinbouwonderwijs en helpt leerlingen hun

agrarische kennis verder te ontwikkelen.

Het ministerie signaleert dat de school behoefte heeft aan deskundige begeleiding bij het

uitvoeren van de tuinbouwactiviteiten. Door de beperkte beschikbare ruimte is het een uitdaging

om de tuin zo effectief mogelijk in te richten. LVV-ressort Wanica D heeft daarom aangekondigd

nauw te zullen samenwerken met LVV-ressort Wanica C om de school te ondersteunen bij het

optimaal benutten van de tuinruimte. Zo wordt ervoor gezorgd dat de tuin, ondanks de beperkte

omvang, maximaal kan bijdragen aan het praktijkonderwijs.

Volgens het ministerie zijn dergelijke initiatieven van groot belang voor de vorming en

toekomstkansen van jongeren binnen het speciaal onderwijs. LVV blijft zich dan ook inzetten om

scholen te voorzien van kennis, materiaal en praktische ondersteuning, zodat leerlingen zich

kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en vaardige individuen.