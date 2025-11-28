Koning Otumfuo Osei Tutu II van Ashanti-rijk op werkbezoek bij president Simons

Koning Otumfuo Osei Tutu II van het Ashanti-rijk in Ghana bracht op woensdag 26 november

2025 een officieel bezoek aan president Jennifer Simons op het presidentieel paleis. Bij het

onderhoud waren leden van de koninklijke delegatie aanwezig, evenals minister Melvin Bouva

van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel & Samenwerking (BIS) en Sergio Akiemboto,

Chief of Staff van het Kabinet van de President.

Minister Bouva benadrukte dat het bezoek onderdeel was van de festiviteiten rond 50 jaar

Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname, waarbij het land diverse buitenlandse

vertegenwoordigingen heeft mogen ontvangen. “Meer dan 19 missies hebben ons bezocht. Dit

bevestigt dat ons buitenlands beleid en de strategie die we volgen effectief zijn,” aldus Bouva.

Veel van de bezoeken hadden een werkbezoekkarakter en behandelden bilaterale thema’s.

Tijdens het bezoek voerde koning Osei Tutu II gesprekken met granmans van verschillende

stammen en Inheemse gemeenschappen in een zogenoemde “Krutu”, waaraan ook minister

Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling deelnam. Granman Albert Aboikoni van de

Saramaccaners sprak van een waardevolle ontmoeting: “We hebben onze gevoelens over het

verleden gedeeld. Wat vroeger verkeerd was, kan nu beter, en wij hebben de

verantwoordelijkheid dat te realiseren.”

Het opperhoofd prees de inzet van de Ashanti-koning om samen met de Surinaamse regering een

actieve rol te spelen in de versterking van gemeenschapsontwikkeling. De koning bood

bovendien aan Surinaamse gezagsdragers opnieuw uit te nodigen naar Ghana. “Het gaat erom dat

leiders hun gemeenschap kunnen versterken, ondersteund door de centrale overheid. We kunnen

veel leren van de aanpak in Ghana,” aldus granman Aboikoni.

Daarnaast bespraken president Simons en koning Osei Tutu II bilaterale thema’s zoals een

mogelijke directe vluchtverbinding tussen Ghana en Suriname, onderwijs- en

uitwisselingsprogramma’s, capaciteitsversterking van burgers en samenwerking in de

gezondheidszorg. “Ghana heeft verpleegkundigen die internationaal worden ingezet om

zorgsystemen te ondersteunen,” aldus minister Bouva.

Er is afgesproken dat Suriname en Ghana begin 2026 een gezamenlijke roadmap presenteren om

de besproken initiatieven concreet uit te werken. Minister Bouva omschreef de gesprekken als

constructief en vruchtbaar. “Dit waren voorbereidende besprekingen. Nu ligt de focus op een

goede voorbereiding van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander van Nederland, waarna

de bilaterale thema’s verder worden opgepakt.”